MasterChef 2025-2026, Bruno Barbieri costretto a intervenire per placare lo scontro tra due concorrenti: ecco cosa è successo.

Mentre su Canale 5 veniva scelto il vincitore di questa edizione del Grande Fratello, su Sky Uno andava in scena una delle puntate più accese della nuova stagione di MasterChef Italia 2025-2026. Giovedì 18 dicembre, nel corso del creativity test che ha chiuso le selezioni e formato ufficialmente la Masterclass, si è verificata la prima lite tra concorrenti. Protagoniste dello scontro Dorella Del Giudice e Iolanda Marinho. La tensione tra le due è esplosa davanti ai giudici, costringendo Bruno Barbieri a intervenire in modo netto.

“È logorroica”: prime tensioni tra i concorrenti di MasterChef

Lo scontro ha avuto origine durante la presentazione dei piatti davanti ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La concorrente Iolanda Marinho, 56 anni, brasiliana residente a Rende (Cosenza), ha esposto la sua preparazione con una spiegazione particolarmente lunga e articolata.

Questo ha generato il commento sarcastico di Dorella Del Giudice, 57 anni di Taranto, che nello spazio delle confessioni ha detto: “Ha cominciato dal medioevo per spiegare l’anatra. È logorroica.”

Il clima si è fatto più teso poco dopo, quando Dorella ha avuto il suo momento per presentare il proprio piatto. Durante la sua spiegazione, Iolanda ha continuato a parlare, sovrapponendosi a lei, scatenando una reazione visibilmente infastidita da parte della concorrente tarantina.

Bruno Barbieri perde le staffe: il suo intervento

A quel punto è intervenuto lo chef Bruno Barbieri, visibilmente irritato. Ha chiesto a Dorella Del Giudice: “Cosa c’è?“, e subito dopo l’ha richiamata con tono serio: “Nel rispetto della tua forse possibile compagna, tu ascolti.”

La risposta di della concorrente è stata schietta: “È troppo, mi infastidisce.” Ma il giudice ha tagliato corto con una frase netta: “Già la parola mi infastidisce non va bene. Non devi dire niente.” L’episodio ha acceso il primo vero scontro della stagione e mostra quanto la convivenza in cucina sarà tutt’altro che semplice.