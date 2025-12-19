“È la prima e l’ultima volta”: Laura Chiatti e Marco Bocci sorprendono, la particolare regola sul set

Laura Chiatti e Marco Bocci tornano insieme sul set dopo le voci di crisi. L’attrice svela la regola imposta durante le riprese e perché non accadrà di nuovo.

Dopo le insistenti voci di una presunta crisi, Laura Chiatti e Marco Bocci tornano insieme anche sul set. Per anni hanno tenuto ben distinti il privato e il lavoro, evitando accuratamente di incrociare le rispettive carriere davanti alle telecamere. Poi, quasi a sorpresa, qualcosa è cambiato. Un progetto dal sapore natalizio ha convinto Laura Chiatti a fare un’eccezione alla regola che si era imposta. Il risultato è una fiction attesissima di Rai1, Se fossi te, che promette sorrisi, riflessioni e una dinamica inedita per una delle coppie più amate dello spettacolo italiano.

Perché Laura Chiatti ha sempre evitato di lavorare con Marco Bocci

A raccontare il retroscena è la stessa attrice, che spiega come questa scelta non sia stata affatto casuale. “Mi è stato proposto altre volte, ma ho sempre cercato di tenere separato l’aspetto familiare da quello lavorativo”, ha spiegato Laura Chiatti a Leggo.it. “Sono abituata a condividere con lui gli sviluppi di una cena, non di una scena”.

Il timore era che il rapporto personale potesse interferire con quello professionale. “Temevo che la sua presenza potesse diventare ingombrante”, ammette, “invece devo ammettere che lui è stato per me un’ottima spalla senza mai essere invadente”. Una sorpresa positiva, arrivata su un set che ha messo entrambi davanti a una sfida attoriale non semplice.

Laura Chiatti e Marco Bocci – www.donnaglamour.it

La regola sul set e la scelta dell’attrice

La vera notizia arriva però quando Laura Chiatti racconta come lei e Marco Bocci abbiano gestito il lavoro insieme, soprattutto nelle scene più intime. “La nostra comune preoccupazione principale è stata quella di non scivolare nei soliti cliché”, ha spiegato l’attrice, sottolineando la volontà di evitare stereotipi sul rapporto uomo-donna.

E poi svela il dettaglio che ha fatto sorridere molti: “Sul set ci siamo baciati solo “professionalmente””. Una scelta precisa, dettata dal rispetto dei ruoli. “Con mia sorpresa, mi ha spiegato che lì non eravamo un marito e una moglie ma un attore e un’attrice”, racconta Chiatti. “Ci tengo a preservare il nostro matrimonio”, scherza, ma non troppo.

Non a caso, Laura Chiatti definisce questa esperienza come unica: “Sì, è la prima volta che recito con mio marito… e anche l’ultima!”. Una dichiarazione che chiude il cerchio su un esperimento riuscito, ma destinato a restare tale, almeno per ora.