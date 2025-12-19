Elisa Isoardi parla per la prima volta del fidanzato Ernesto Iaccarino: le sue parole sulla maternità

Elisa Isoardi si racconta tra nuovo amore e consapevolezza: per la prima volta parla del fidanzato Ernesto Iaccarino e sorprende sulla maternità.

Elisa Isoardi sta vivendo un periodo particolare, in cui qualcosa sembra essersi finalmente riallineato. Dopo un periodo lontano dai riflettori, la conduttrice è tornata in tv e oggi racconta una fase personale fatta di maggiore consapevolezza, affetti ritrovati e nuovi equilibri. Tra lavoro, famiglia e sentimenti, Isoardi guarda al presente con uno sguardo diverso, più maturo e sereno, lasciando intravedere un cambiamento profondo che riguarda anche la sua vita privata e il modo di vivere l’amore.

Il momento tra ritorno in tv, famiglia ritrovata e nuova consapevolezza

Dopo un lungo stop, Elisa Isoardi è tornata in tv con Bar Centrale e, a pochi giorni dal compimento dei 43 anni, racconta di sentirsi finalmente in sintonia con la donna che è diventata. “Sto vivendo una fase di vita positiva e sono fiera della donna che sono diventata. Oggi mi piaccio e mi accetto. Sono meno impulsiva di un tempo, rifletto di più e ho imparato a fermarmi per conoscermi e ascoltarmi”, ha spiegato.

Un percorso di crescita che passa anche da un lavoro profondo su se stessa: “Mi sono sempre messa molto in discussione, ma fare un percorso di psicoterapia mi ha dato gli strumenti per capire, capirmi e volermi più bene”.

Un cammino che l’ha portata ad abbassare le difese e ad aprirsi non solo oltre il lavoro, ma anche agli affetti, riuscendo a ricostruire il rapporto con il padre e con il fratello. “Prima riservavo spazio solo al lavoro. Pensavo che realizzarmi in ambito professionale mi desse la solidità e la stabilità emotiva che mi serviva per stare bene. Poi ho capito che mi mancava qualcosa”.

Elisa Isoardi – www.donnaglamour.it

Elisa Isoardi parla per la prima volta del fidanzato Ernesto Iaccarino

Ed è proprio nell’ultimo anno che il cuore di Elisa Isoardi ha trovato un nuovo spazio. Per la prima volta, la conduttrice parla apertamente della relazione con lo chef stellato Ernesto Iaccarino, mantenendo però quella riservatezza che oggi sente più sua che mai: “Sono diventata riservatissima e proteggo più che mai il mio privato”.

La conferma, però, arriva con parole chiare e sentite: “Con Ernesto sto bene, sono felice. Sto vivendo un legame di serenità, stima e rispetto. E, novità per me, di condivisione e confronto giorno per giorno”. Un cambiamento non da poco per chi, come lei stessa ammette, era abituata a decidere sempre da sola: “Non ero abituata a condividere le mie idee, le scelte, le dinamiche del quotidiano. Sceglievo per me, decidevo in autonomia, e poi vivevo il rapporto. Oggi mi accorgo che non è così. Che mi piace parlare e confrontarmi con il mio compagno”.

Quanto al futuro, Isoardi non nasconde di essersi interrogata anche sul tema della maternità, ma senza pressioni: “Ho provato a pensarci, ma non è ancora nei miei piani. Spero di non pentirmene un domani”. Per ora, il suo ruolo di zia è più che sufficiente: “Sono una zia molto presente per tre nipoti e un pronipote, per ora mi va bene così”.