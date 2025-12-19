Fabio Canino commenta il percorso di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle e lancia una stoccata prima della finale, parlando di paura e atteggiamento in gara.

A Ballando con le stelle, tra coreografie, giudizi e dinamiche televisive ben rodate, uno dei percorsi che più ha fatto discutere è stato quello di Barbara d’Urso. Presente, concentrata, ma forse più trattenuta del previsto. Un’impressione che, nelle ultime ore, è stata messa nero su bianco da uno dei volti simbolo della giuria, pronto a raccontare il suo punto di vista senza filtri.

Il percorso di Barbara d’Urso e lo sguardo critico della giuria

Ormai giunta alle battute finali, l’edizione di Ballando con le stelle ha visto Barbara d’Urso tra i protagonisti più osservati e commentati. La conduttrice, abituata a palcoscenici ben diversi, ha scelto di mettersi in gioco nello show di Milly Carlucci, attirando fin da subito l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

A intervenire sul suo percorso è stato Fabio Canino, che in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha espresso una lettura piuttosto netta dell’atteggiamento della concorrente. Secondo il giurato, la d’Urso avrebbe vissuto l’esperienza con un certo timore, lasciando emergere più la cautela che l’istinto.

“Credo fosse intimorita. Aveva paura di fare troppo, dire troppo, reagire troppo, litigare troppo. Si è chiusa in silenzio, con lo sguardo altrove, per concentrarsi a non rispondere”, ha commentato.

Fabio Canino – www.donnaglamour.it

La stoccata di Fabio Canino

Nel suo intervento, Canino ha chiarito che proprio questa prudenza sarebbe stata il vero limite del percorso di Barbara d’Urso. A Ballando con le stelle, secondo il giurato, non conta tanto il bagaglio professionale con cui si arriva, quanto la capacità di spogliarsi delle proprie difese: “Invece in questo programma bisogna lasciarsi andare, spogliarsi dei propri abiti, capendo che nessuno mette in dubbio le professioni reali…”.

Un concetto che Canino ribadisce spesso anche agli altri concorrenti, invitandoli a non pensare al passato o al ruolo che li ha resi famosi: “Io ai concorrenti dico sempre: ‘Non pensate da dove venite. Qui fate un’altra cosa’”.

Nel corso dell’intervista, il giurato ha anche difeso il ruolo della giuria e le critiche talvolta aspre rivolte ai partecipanti, spiegando che fanno parte di una dinamica costruita sul momento: “È una fiction, in cui la storia si costruisce facendola, senza niente di scritto… Un giudice che dice una cosa per aizzarti fa parte del gioco”.