Adele Bonolis compie 18 anni: festa senza Sonia Bruganelli, ma anche un altro dettaglio non passa inosservato

Adele Bonolis compie 18 anni e festeggia con gli amici. Alla festa manca Sonia Bruganelli e un dettaglio non passa inosservato. Ecco cosa è successo.

Adele Bonolis, la minore dei figli di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha compiuto 18 anni il 15 dicembre. I festeggiamenti veri e propri, però, sono arrivati solo nelle passate ore, in una serata che sembra essere stata pensata soprattutto per gli amici più stretti. Dopo le lacrime in tv della madre, legate proprio a Bonolis, l’attenzione si è spostata sulla figlia ormai maggiorenne. Al momento non è chiaro se sia in programma un altro party ufficiale o in famiglia, ma intanto il web ha già iniziato a parlare di lei.

La festa tra amici e le immagini social

A raccontare qualcosa in più della serata sono state alcune storie Instagram condivise dalle amiche di Adele, poi ricondivise anche dalla diretta interessata. Dalle immagini emerse, la neo maggiorenne ha scelto un look elegante e minimale: un abito nero senza maniche, capelli parzialmente raccolti e un’atmosfera intima, lontana dagli eccessi.

Non è noto se alla festa fossero presenti anche i familiari. Dai profili social di Paolo Bonolis e dei fratelli Davide e Silvia, infatti, non sono emersi indizi in tal senso. Quanto a Sonia Bruganelli, la sua assenza appare quasi certa: proprio quella sera era impegnata negli studi del Grande Fratello, dove ha ricoperto il ruolo di opinionista durante la finale del reality, vinta da Anita Mazzotta.

Una scelta, quella di festeggiare in modo discreto, che sembra riflettere il desiderio di Adele di vivere questo momento importante senza eccessiva esposizione, pur consapevole dell’attenzione che il suo cognome inevitabilmente richiama.

Il dettaglio sulla torta e il futuro di Adele Bonolis

Il vero dettaglio della serata, però, è stato un dettaglio ben preciso: la torta. Tonda, completamente nera, con 18 candeline disposte lungo la circonferenza e una scritta centrale che non è passata inosservata: “Finally legal”. Un’espressione ironica e molto diffusa nei Paesi anglosassoni per indicare il raggiungimento della maggiore età.

Oltre alla festa, cresce anche l’interesse per il futuro di Adele. La giovane frequenta la scuola di ballo di Giuliano Peparini e sta studiando recitazione, seguendo una strada artistica ben definita. A confermarlo è stato lo stesso Paolo Bonolis, che al Corriere della Sera ha raccontato un retroscena inedito: “Sul set è venuta mia figlia Silvia, da sempre grande appassionata della serie e c’è stata l’occasione anche di coinvolgere Adele, che studia per diventare attrice, in una piccola parte. Sono le mie variazioni Goldberg sul tema, dal punto di vista professionale. Chiamiamole così”.

Un compleanno che segna quindi non solo l’ingresso ufficiale nell’età adulta, ma anche l’inizio di un percorso che potrebbe presto portare Adele Bonolis sotto i riflettori, questa volta per meriti tutti suoi.