“Mi avete rotto le pa**e”: la sfuriata di Filippo Magnini nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle

Tensione a Ballando con le Stelle: Filippo Magnini furioso per i giudizi della giuria, ecco lo sfogo dietro le quinte della semifinale.

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando segreto andata in onda prima della finalissima, si sono ripercorsi i momenti più forti della semifinale. A tenere banco è stata soprattutto una situazione che ha scatenato polemiche accese tra giuria e concorrenti, in particolare tra Filippo Magnini e Guillermo Mariotto. Ancora una volta, i giudizi del celebre stilista hanno suscitato reazioni furiose, culminate in un duro sfogo dietro le quinte da parte dell’ex nuotatore azzurro.

Il commento di Guillermo Mariotto durante la semifinale di Ballando

Sono stati i commenti della giuria, in particolare di Guillermo Mariotto, a far discutere l’ex nuotatore. Durante il tango eseguito da Filippo Magnini insieme ad Alessandra Tripoli, invece di concentrarsi sull’aspetto tecnico o artistico del ballo, si è focalizzato sull’abbigliamento della ballerina.

Il giudice ha infatti dichiarato: “Più che un vedo non vedo, un vedo e vedo tanto“, riferendosi in modo diretto al vestito della ballerina. La sua osservazione – insieme ai commenti e i voti degli altri giudici – ha completamente messo in secondo piano la performance della coppia, generando forte irritazione in Filippo Magnini.

Lo sfogo di Filippo Magnini dietro le quinte e il commento di Paolo Belli

La reazione di Filippo Magnini non si è fatta attendere. Già in passato, l’atleta aveva mostrato malumore nei confronti di Guillermo Mariotto per alcune battute rivolte su sua moglie, Giorgia Palmas.

Stavolta però, nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, è esploso in un durissimo sfogo: “Posso dire una roba, mi sa che mi inca**o dopo, ho questa sensazione qua. Mi sto per inca**are, ragazzi fermatemi. Mi hanno rotto il ca**o, sti voti di m**da, tutti, votano a ca**o, due e tre. Mi hanno rotto i co***oni, lo voglio dire mi avete rotto le pa**e. Posso dirlo? Basta. Con tutto l’impegno, io sono un’atleta e l’impegno viene pagato, qua no“.

A sostenerlo, è intervenuto anche Paolo Belli, che ha detto chiaramente: “Su questo hai ragione“.