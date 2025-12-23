Ritorno in prima serata su Rai 1 per Belen Rodriguez: ospite a “Cena di Natale”, lo speciale condotto da Antonella Clerici.

Dopo settimane di indiscrezioni e preoccupazioni legate alle sue condizioni di salute, alimentate in particolare dal video dell’intervista rilasciata a Vanity Fair, Belen Rodriguez torna ufficialmente in televisione. Lo fa in grande stile, partecipando alla prima serata di Rai 1 di martedì 23 dicembre 2025, ospite del programma-evento “Cena di Natale – La festa della cucina italiana“, condotto da Antonella Clerici.

“Cena di Natale”: le anticipazioni sul programma condotto da Antonella Clerici

L’appuntamento del 23 dicembre – che vede come ospite Belen Rodriguez – rappresenta una serata speciale per la televisione italiana. “Cena di Natale” di Rai 1 non è solo un contenitore di intrattenimento. Ma anche un’occasione per celebrare un importante riconoscimento: la Cucina Italiana è stata recentemente proclamata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO.

Un traguardo che viene raccontato e festeggiato attraverso la voce e il volto di artisti, chef, comici e personaggi della cultura pop italiana, riuniti attorno alla tavola imbandita di una tipica cena natalizia.

Belen tra i protagonisti: un segnale importante per i fan

Tra i tanti volti noti presenti, come riportato da Today, la partecipazione di Belen Rodriguez assume un valore importante. La sua presenza alla “Cena di Natale” su Rai 1 è in ritorno in prima serata.

Non è ancora stato chiaro in che veste prenderà parte allo show condotto da Antonella Clerici. Se con un contributo musicale, un racconto personale o una semplice presenza simbolica. Per i fan, che si erano detti preoccupati per le sue condizioni, sarà un piacere rivederla in un contesto accogliente, familiare e festoso.

Insieme alla showgirl, la serata vede protagonisti nomi amati della musica italiana come Al Bano, Gianni Morandi, Noemi e Nek. La cucina d’eccellenza è rappresentata da chef del calibro di Massimo Bottura e Antonino Cannavacciuolo. Affiancati da volti noti come Alfio Bottaro, Peppone Calabrese, Salvatore De Riso, Fulvio Marino e Daniele Persegani.

Spazio anche alla comicità con Michela Giraud e Maurizio Lastrico, mentre il mondo della TV è ben rappresentato da Carlo Conti, Alberto Matano, Enzo Miccio e Gianluca Gazzoli. Tra gli ospiti, anche Maddalena Fossati e Monsignor Mauro Gambetti. Il rapper Clementino chiude il cerchio con una nota urban e contemporanea.