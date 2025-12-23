“Ecco cosa cerco…”: Marina La Rosa sbarca sulle app di incontri, la richiesta particolare

Marina La Rosa racconta sui social la sua esperienza sulle app di incontri e chiarisce cosa cerca oggi: una richiesta particolare che ha acceso il dibattito e diviso il web.

In questi giorni Marina La Rosa è tornata al centro dell’attenzione social con un racconto personale molto interessante. L’ex protagonista del primo Grande Fratello, oggi opinionista e volto social molto seguito, dopo aver svelato i cachet folli del post reality ha deciso di mettersi in gioco in modo diretto, condividendo una scelta che ha incuriosito fan e curiosi. Tra ironia, autoanalisi e provocazione, Marina ha raccontato di aver scaricato alcune app di incontri, lasciando intendere però che non si tratti di una ricerca come le altre.

Marina La Rosa sulle app di incontri: la confessione

A spiegare tutto è stata la stessa Marina La Rosa attraverso un lungo post su Instagram, in cui ha raccontato senza filtri il suo approccio alle app di incontri. “Ho scaricato un paio di app di incontri […] Mi sono detta… Perché non andare a toccare con mano?”, ha scritto, chiarendo subito però che, almeno per ora, l’esperienza è soprattutto virtuale: “Che poi a dirla tutta al momento non tocco nulla. Scrivo. Scrivo tantissimo. A perfetti sconosciuti. E la cosa mi diverte più del previsto”.

Nel suo racconto, l’ex gieffina descrive questa fase come una sorta di esperimento umano, una “osservazione antropologica” del mondo maschile: “Una specie di campionario umano del genere maschile. Il giardiniere, l’operaio, il manager, il viaggiatore mistico, l’operatore non si sa di cosa… I maschi. Che mondo stupendo”.

La richiesta che fa discutere

Il punto centrale del racconto arriva però nell’ultima parte del post, quando Marina La Rosa svela cosa sta davvero cercando, e soprattutto cosa no. “Io comunque ve lo dico… Non cerco un fidanzato. Cerco qualcosa di più intimo. Uno con cui andare al cinema e mangiare i pop corn dallo stesso contenitore mentre guardiamo il film”, ha scritto, mandando letteralmente in visibilio i follower.

Subito dopo, però, arriva la frase che ha fatto esplodere la discussione: “È difficile essere alla mia altezza lo so. Però se non lo siete non scrivetemi”. Una dichiarazione che Marina chiarisce senza mezzi termini: “E soprattutto mai più bassi. Cioè io non sono così alta ecco… Sono un metro e settanta quindi più bassi no. Mi dispiace. Non è discriminazione, è ergonomia sentimentale”.

Una presa di posizione ironica ma netta, che ha diviso il pubblico tra chi applaude alla sua sincerità e chi si è sentito chiamato in causa. Di certo, il post è diventato virale e ha riacceso i riflettori su una figura che, anche a distanza di anni dal reality e dopo esperienze televisive come La Talpa continua a far parlare di sé.