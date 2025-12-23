È morto Giovanni Masotti, storico volto del TG2 e figura di spicco della Rai. Il giornalismo italiano perde una voce autorevole e rispettata.

Dopo l’addio a uno dei volti simbolo delle canzoni di Natale, il mondo del giornalismo piange una figura centrale della Rai: Giovanni Masotti. Il giornalista, per anni punto di riferimento del TG2, è morto a 74 anni in una clinica privata a Roma, dove era ricoverato per una broncopolmonite. Le complicazioni della malattia si sono rivelate fatali. Con la sua scomparsa, la TV di Stato perde una delle sue voci più autorevoli.

Addio a Giovanni Masotti: la sua storica carriera in Rai

La carriera di Giovanni Masotti all’interno della Rai ha rappresentato una parte fondamentale della sua vita professionale. Dopo le prime esperienze a Momento-sera, Radio Monte Carlo e La Nazione di Firenze, è stato proprio l’approdo in Rai, alla fine degli anni ’80, a segnare una svolta decisiva.

Alla sede di Firenze ha condotto le edizioni del Tgr Toscana delle 14 e delle 19.30, lavorando contemporaneamente anche per i telegiornali e i radiogiornali nazionali. Nel 1990 è entrato ufficialmente nella redazione del TG2 come giornalista parlamentare.

Tra il 1994 e il 1997 ha condotto l’edizione delle 23.30, divenendo successivamente caporedattore del settore politico. Nel 2002 ha assunto l’importante incarico di vicedirettore del TG2 dal Parlamento. Il suo impegno per la Rai si è esteso anche oltre i confini nazionali, con incarichi da corrispondente da Londra e da Mosca.

Ha condotto inoltre trasmissioni come Italia Sì Italia No e Punto e a capo, confermando la sua versatilità come volto del servizio pubblico.

Il cordoglio della Rai e del mondo della politica

La notizia della morte di Giovanni Masotti ha scosso profondamente l’ambiente Rai, dove è stato una presenza costante, stimata e rispettata. L’Associazione Giornalisti 2.0 ha ricordato con commozione “un protagonista di primo piano dell’informazione televisiva e della carta stampata, ma soprattutto un amico e un punto di riferimento umano e professionale per tanti colleghi“.

Anche il mondo politico ha voluto esprimere il proprio dolore. Il vice premier Antonio Tajani ha parlato di una perdita “improvvisa“, ricordando Masotti come “un bravissimo giornalista, ma soprattutto un grande amico ed una persona perbene“.