Michelle Hunziker e Serena Autieri tornano al centro dei rumors su una presunta crisi della loro amicizia. Le ultime immagini condivise sui social parlano chiaro.

Michelle Hunziker e Serena Autieri, legate da un’amicizia storica e molto seguita anche sui social, hanno infatti alimentato – loro malgrado – una serie di voci su una presunta crisi del rapporto. Rumors mai confermati, ma sufficienti a incuriosire fan e osservatori. Oggi, però, qualcosa sembra aver rimesso tutto nella giusta prospettiva, con immagini e gesti che parlano chiaro e che smentiscono definitivamente le voci di crisi tra le due amiche.

Michelle Hunziker e Serena Autieri: amicizia sotto i riflettori

Da anni Michelle Hunziker e Serena Autieri condividono momenti di vita privata e professionale, mostrando sui social viaggi, vacanze e istanti familiari vissuti insieme. Proprio questa abitudine ha reso evidente, a un certo punto, una loro minore presenza reciproca online.

L’assenza di foto e stories condivise, complice un periodo particolarmente intenso sul fronte lavorativo per entrambe, ha dato il via a ipotesi di allontanamento. Voci che si sono rincorse soprattutto sul web, ma che le dirette interessate hanno sempre respinto senza esitazioni. Più volte, infatti, sia Michelle che Serena hanno ribadito come l’amicizia non sia fatta di apparizioni costanti, ma di un legame che resiste anche nei momenti di silenzio mediatico.

La conferma arriva (di nuovo) dai social

La risposta più chiara, però, è arrivata proprio nelle ultime settimane. Prima la presenza di Michelle Hunziker alla presentazione del libro di Serena, Baciarsi a Napoli, poi una scelta molto significativa: trascorrere insieme i giorni che precedono il Natale. La meta? Le Dolomiti, tra piste innevate, sci di fondo e panorami alpini.

Attraverso foto e video condivisi sui social, le due amiche si sono mostrate sorridenti, complici e perfettamente a loro agio l’una accanto all’altra. Le immagini restituiscono il ritratto di un’amicizia rimasta intatta nel tempo.

E così, dopo settimane di voci e supposizioni, Michelle Hunziker e Serena Autieri hanno scelto di rispondere nel modo più semplice ed efficace possibile, facendosi rivedere insieme. Un gesto che, ancora una volta, spazza via ogni dubbio e conferma che, al di là dei rumors, il loro legame continua a essere solido e autentico.