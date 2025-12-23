“Parlerò a ruota”: Corona in tribunale per il caso Signorini, l’annuncio che fa tremare Mediaset

Fabrizio Corona arriva in tribunale per il caso Signorini e annuncia che parlerà senza filtri. Tra accuse, materiale inedito e silenzi, il caso potrebbe scuotere Mediaset.

Fabrizio Corona e Alfonso Signorini sono i nomi che aprono una vicenda sempre più complessa, sospesa tra giustizia, spettacolo e accuse pesantissime. L’ex re dei paparazzi si è presentato oggi al Palazzo di Giustizia di Milano per essere ascoltato dai magistrati, ma lascia subito intendere che questa volta non intende limitarsi a difendersi. Le sue parole, pronunciate prima ancora dell’interrogatorio, alimentano un’attesa carica di tensione e interrogativi.

Il racconto di Fabrizio Corona e il presunto “sistema Signorini”

L’inchiesta prende le mosse dalla querela presentata da Alfonso Signorini dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona nel suo format YouTube Falsissimo, dove l’ex paparazzo ha parlato di un presunto “sistema di favori sessuali” legato al Grande Fratello. Secondo la versione di Corona, il conduttore avrebbe avanzato richieste inappropriate ad alcuni concorrenti o aspiranti tali. Accuse che hanno immediatamente alzato il livello dello scontro, trasformando il caso giudiziario in un tema di dominio pubblico.

A rafforzare il clamore mediatico è arrivata una nuova puntata del programma, con la testimonianza di Antonio Medugno, ex concorrente del GF Vip 2021-2022. Davanti alle telecamere, Medugno ha parlato di presunti abusi, fornendo un racconto dettagliato che ha ulteriormente acceso il dibattito. Parole che, sebbene tutte da verificare in sede giudiziaria, hanno contribuito a rendere la vicenda sempre più delicata e potenzialmente dirompente.

Alfonso Signorini

Il materiale sequestrato e l’annuncio del “Me Too italiano”

Il nodo centrale emerge però nell’ultimo passaggio dell’inchiesta. Durante le perquisizioni, la Polizia e la Polizia Postale hanno sequestrato telefoni e computer di Corona, trovando foto e video inediti mai trasmessi. Materiale che l’ex paparazzo aveva pronto per future puntate di Falsissimo e che ora è al vaglio degli investigatori.

Ma non è tutto: Fabrizio Corona, prima ancora di essere ascoltato dai pm, ha dichiarato apertamente, come riferisce Fanpage.it: “Se mi fate fare l’interrogatorio, tanto sapete che parlo a ruota. Farò conferenza stampa”, annunciando quello che lui stesso definisce “il Me Too italiano”.

Nel frattempo, Mediaset mantiene il silenzio e non prende posizione su Signorini. Una scelta attendista che, almeno per ora, contribuisce ad aumentare l’attesa intorno a un caso destinato a far discutere ancora a lungo.