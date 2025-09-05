Con la nuova canzone Cuore rotto Tiziano Ferro racconta il dolore provato per la fine del suo matrimonio: ecco il significato e il testo.

A distanza di tre anni dall’uscita dell’ultimo album, Tiziano Ferro torna dai fan con una canzone speciale: Cuore rotto. Il brano è nato in un momento molto delicato, quello che ha visto il cantante divorziare dal marito Victor Allen. Scopriamo il significato e il testo.

Cuore rotto di Tiziano Ferro: il significato della canzone

Uscita venerdì 5 settembre 2025, Cuore rotto segna il ritorno di Tiziano Ferro sulla scena musicale. La canzone, scritta dallo stesso artista e prodotta da Marz, Zef e Marco Sonzini, racconta la fine di una storia d’amore. Un vero e proprio sfogo, un modo per mettere in musica il dolore che l’artista ha provato dopo la fine del suo matrimonio con il marito Victor Allen.

“L’ho scritta perché

Non ne potevo più

E l’ho scritta perché gli errori ed il rancore

Adesso ci faranno ballare“.

Tiziano non nasconde nulla, né il dolore né la disperazione provata quando il suo cuore è andato in frantumi. Aveva bisogno del suo lui per non affondare, ma accanto a sé ha trovato solo un posto vuoto. Ha scritto la canzone di getto, come lui stesso ha raccontato definendola “la più triste” di tutto il suo repertorio.

“E l’ho scritta perché non credo più alla vita

Adesso che la nostra è finita“.

Parlando di Cuore rotto, Tiziano Ferro ha dichiarato: “Ho sempre raccontato la mia vita attraverso la musica, sia i momenti belli che quelli più difficili, cercando però di dare sempre alle mie canzoni uno sguardo positivo verso il futuro, anche laddove il dolore era il protagonista“. Anche con questo brano l’artista lancia un messaggio positivo: imparare a ballare sugli errori e sul rancore.

Cuore rotto di Tiziano Ferro: il testo della canzone

