Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni, significato: “Quante lacrime nell’acqua tonica”

Piazza San Marco è la prima canzone che vede duettare Annalisa e Marco Mengoni: scopriamo il significato e il testo.

Per la prima volta insieme, Annalisa e Marco Mengoni regalano ai fan una canzone esplosiva, che racconta una storia in cui tanti si possono rispecchiare. Al centro della scena c’è ancora una volta un rapporto a due, ma per capire il significato bisogna scavare un po’ più a fondo.

Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni: il significato

Uscita venerdì 25 settembre 2025, Piazza San Marco è la prima canzone che vede collaborare Annalisa e Marco Mengoni. Scritto dagli stessi artisti insieme a Davide Simonetta e Alessandro Raina, il brano racconta di una storia d’amore complicata, dove le bugie hanno il solo scopo di aumentare la sintonia di coppia.

“Per piacerti di più ti ho mentito

Caramelle mischiate all’arsenico

E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato“.

Quale città scegliere se non Venezia per parlare di amore e gelosia? Un legame particolare, instabile, a tratti glaciale come gli stessi atteggiamenti dei protagonisti. Eppure, c’è qualcosa in più.

“Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo

Nello stesso identico modo

Ma la notte finisce e rimaniamo solamente noi“.

Tutti hanno un passato, ma proprio perché è tale non dovrebbe provocare gelosia. In Piazza San Marco questo sentimento nasconde qualcosa di più profondo: l’instabilità dei rapporti di oggi. La canzone, però, si conclude con una speranza: nonostante tutto, perfino dopo l’arrivo della Polizia, le mani dei protagonisti continuano ad essere intrecciate.

Ecco il video di Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni:

Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni: il testo

Vento da est e freddo veramente

Ma dove finisce quello che non finisce

Mentre restiamo in coda?…

