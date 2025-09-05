Eclissi lunare: quello che succederà il 7 settembre vi lascerà a bocca aperta

Domenica 7 settembre 2025 il cielo si tinge di rosso grazie a una magnifica eclissi lunare che sarà ben visibile in tutta Italia.

Aria settembrina e cielo rosso: sarà questo lo scenario che accoglierà l’eclissi lunare di domenica 7 settembre. Un evento molto atteso tra gli appassionati di astronomica, che lascerà senza fiato anche coloro che solitamente non prestano molta attenzione agli astri. Attenzione, però, perché soltanto in alcuni orari lo spettacolo sarà davvero speciale.

Cielo rosso con l’eclissi lunare del 7 settembre 2025

Occhi al cielo domenica 7 settembre 2025 per l’eclissi lunare totale, un fenomeno che in media si verifica due volte l’anno ma che non sempre è visibile. Questa volta, si potrà tranquillamente ammirare anche dall’Italia e grazie al colorito rosso renderà l’atmosfera ancora più speciale.

L’eclissi lunare si manifesta quando la Luna, nel pieno della sua fase, entra nel cono d’ombra proiettato dalla Terra. Questo significa che c’è un perfetto allineamento di Sole, Terra e satellite. Rispetto ai fenomeni precedenti, l’ultimo dei quali datato 18 settembre 2024, la Luna sorgerà già immersa nell’ombra terreste.

L’evento inizierà a essere visibile già dal tardo pomeriggio, ma le prime fasi non saranno particolarmente emozionanti per quanti si trovano in Italia. Il motivo è presto detto: la Luna è ancora sotto l’orizzonte.

Eclissi lunare del 7 settembre: gli orari migliori

L’eclissi lunare di settembre 2025 raggiungerà il suo massimo intorno alle 20:10/12, ma l’orario varia in base alla posizione d’osservazione. Quanti si trovano a Roma, ad esempio, uno spettacolo emozionante è atteso già dalle ore 19:30, quando il cielo diventerà rosso. In ogni modo, la fase di totalità terminerà intorno alle 20:52, mentre l’evento si concluderà del tutto alle 22:55. Ergo, se potete rimanete a fissare il cielo dalle 19:30 alle 21: non ve ne pentirete.