Dove vanno a scuola i figli dei Vip? Da Chiara Ferragni a Belen, passando per Ilary Blasi e Costanza Caracciolo: le rette sono da urlo.

Per la gioia dei genitori, la scuola ha finalmente riaperto i battenti. Dopo aver trascorso quasi tre mesi al mare, in montagna o in città, bambini e ragazzi sono tornati a trascorrere almeno 5 ore seduti al banco. Qualcuno in istituti pubblici, altri in quelli privati. Soffermandoci su questi ultimi, sapete dove vanno a scuola i figli dei Vip? Le rette, neanche a dirlo, sono da urlo.

Dove vanno a scuola i figli dei Vip? Le rette sono da capogiro

La scuola che si frequenta può fare la differenza, lo sanno bene i genitori Vip per che i figli scelgono quasi sempre istituti di prestigio. Generalmente, gran parte delle persone che appartengono allo showbiz vivono a Roma o a Milano ed è proprio in queste città che si concentrano le International School più ambite.

Nella città ai piedi della Madonnina, la scuola più gettonata tra i Vip per i figli è la St. Louis Internazional. E’ qui che vanno i pargoli di Chiara Ferragni e Fedez, Leone e Vittoria, quelli di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, Isabel e Stella, e la piccola Mia, erede di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Come riporta il settimanale Chi, l’istituto accoglie studenti dai 3 ai 18 anni e costa 12 mila euro l’anno. Al prezzo della retta bisogna aggiungere il prezzo della mensa e quello per la tassa d’iscrizione.

Restando sempre a Milano, i Vip amano anche l’American School, che ospita allievi fino ai 18 anni. La retta è più alta dell’istituto precedente: parte da 10 mila euro fino ad un massimo di 22 mila. Gli alunni, è bene sottolinearlo, possono godere di un campus di oltre 36 mila metri quadrati. Ed è qui che Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno iscritto Santiago. Molto probabilmente, la showgirl argentina lo sceglierà anche per la piccola Luna Marì, avuta nel 2021 da Antonino Spinalbese.

Le scuole internazionali sono le preferite dei Vip

Spostandoci a Roma, quasi tutti i figli dei Vip vanno nella storica scuola cattolica americana Marymount. Si tratta di un istituto fondato nel 1946 dalle Religiose del Sacro Cuore e offre ai suoi allievi un enorme campus, che si trova all’interno di un parco protetto situato alle porte della città. L’accesso è offerto a studenti dai 2 ai 18 anni, dietro pagamento di una retta che, esclusa iscrizione, va da 12 mila a 24 mila euro. E’ qui che è iscritta Mia, pargola di Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi.

Restando nella Capitale, parecchio ambita è anche l’americana Ambrit School, che ospita allievi fino ai 14 anni. La retta va da 10 a 20 mila euro l’anno, ma garantisce il proseguimento degli studi presso la St. Stephen’s School. Francesco Totti e Ilari Blasi hanno iscritto qui la piccola Isabel.

Infine, i Vip che vivono in Svizzera, come Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, optano per la International School of Monaco. E’ in questo istituto, che accoglie ragazzi fino ai 18 anni, che l’imprenditore e la showgirl hanno iscritto l’unico figlio avuto insieme, Nathan Falco. La retta? Parte da 10 mila euro e arriva a 30 mila euro l’anno.