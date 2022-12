Qual è il significato di Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino? La leggerezza, che non è superficialità, salva la vita.

Per il debutto al Festival di Sanremo del 2021, Colapesce e Dimartino hanno portato in scena la canzone Musica leggerissima. Un brano pop che entra in testa fin dalle prime note, con un ritornello che mette allegria: vediamo qual è il significato e il testo.

Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino: il significato della canzone

Canzone che ha debuttato al Festival di Sanremo 2021, Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino ha una melodia che entra nella testa fin dal primissimo ascolto. Di genere pop, è un brano leggero, che spinge anche ad improvvisare qualche passo di danza. I due autori siciliani l’hanno composta insieme a Federico Nardelli e Giordano Colombo, con uno scopo ben preciso: riportare un po’ di leggerezza nella vita delle persone.

“Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre, ma non troppo“.

Musica leggerissima pone al centro della scena la voglia, anzi la necessità di tornare a prendere la vita con leggerezza. Attenzione, però, leggerezza non significa superficialità. Non a caso, Colapesce e Dimartino citano le “bombe nemiche” sganciate nel “nome di un Dio“.

“La cantano i soldati

I figli alcolizzati

I preti progressisti

La senti nei quartieri assolati“.

La musica, in questo caso “leggerissima“, può aiutare a superare anche le giornate più buie. E’ in grado perfino di tenere “in piedi una festa anche di merda“. Colapesce e Dimartino, grazie a Musica leggerissima, si sono fatti conoscere e apprezzare dal grande pubblico, che ancora oggi canticchia il brano.

Ecco il video di Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino:

Musica leggerissima: il testo della canzone

Se fosse un’orchestra a parlare per noi

Sarebbe più facile cantarsi un addio

Diventare adulti sarebbe un crescendo…

