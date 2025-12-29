Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: colpo di scena dopo le accuse di Fabrizio Corona

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona a Falsissimo: il comunicato dei legali.

Dopo aver disattivato il suo profilo su Instagram, arriva un nuovo colpo di scena nella vicenda che coinvolge Alfonso Signorini. Il giornalista e conduttore ha deciso di autosospendersi da Mediaset in seguito alle pesanti accuse mosse da Fabrizio Corona. Una scelta comunicata ufficialmente dai suoi legali, che parlano di una “campagna calunniosa e diffamatoria“.

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: la decisione

Nel suo format online Falsissimo, nella puntata del 15 novembre intitolata “Il prezzo del successo“, Fabrizio Corona ha accusato Alfonso Signorini di essere al centro di un presunto “sistema” legato al Grande Fratello.

Secondo l’ex re dei paparazzati, alcuni concorrenti avrebbero ottenuto l’accesso alla Casa solo dopo aver ceduto alle avance del conduttore.

In seguito di queste affermazioni, gli avvocati di Signorini, come riportato da Repubblica, hanno annunciato l’autosospensione del loro assistito da ogni incarico in corso con Mediaset. In una nota ufficiale, dichiarano che il giornalista è “vittima di gravi e continuate condotte criminose” e parlano di una “campagna calunniosa e diffamatoria” volta a “distruggere” la sua onorabilità.

La battaglia legale e la posizione di Mediaset

Secondo i legali, aggiunge Il Sole 24 ore, “è noto il principale responsabile di questa surreale e virulenta aggressione“, riferendosi chiaramente a Fabrizio Corona, che “nonostante le precedenti condanne penali […] oggi vorrebbe assumere le vesti di giudice e pubblico ministero“.

La ricostruzione dei fatti, proseguono, “è destituita di ogni prova o verità” e annunciano azioni legali per fermare “la condotta dolosamente malevola” e portare alla luce “tutti i concorrenti e beneficiari di questo crimine“.

Non solo: gli avvocati agiranno anche contro “sponsor, motori di ricerca, siti e canali web che amplificano gli effetti della condotta criminosa“. Mediaset, dal canto suo, ha accolto la decisione di Alfonso Signorini e ha dichiarato che “agirà con determinazione in tutte le sedi” per tutelare la propria integrità e reputazione. L’azienda ribadisce che chi lavora per il gruppo deve rispettare “chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza“, come stabilito dal Codice Etico.