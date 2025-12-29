Antonella Clerici, fuga di Capodanno in un hotel da sogno: il costo è impressionante

Antonella Clerici inizia il 2026 con una “fuga” tropicale all’insegna del lusso e del relax: Capodanno in un resort esclusivo, ecco il costo.

Antonella Clerici ha scelto di concludere l’anno con una pausa rigenerante, lasciandosi alle spalle la routine e gli impegni televisivi. Dopo aver passato il Natale nella sua casa nel bosco con la figlia Maelle, il compagno Vittorio Garrone e con ogni probabilità anche la sorella, ha deciso di cambiare completamente atmosfera. Pronta a sfidare Maria De Filippi con il nuovo anno, la conduttrice ha organizzato una vera e propria “fuga” per Capodanno.

La “fuga” di Capodanno di Antonella Clerici: ecco dove si trova

La scelta di Antonella Clerici per il Capodanno è ricaduta su Zanzibar, meta ideale per chi desidera staccare completamente dal caos quotidiano. La conduttrice ha lasciato l’Italia per godersi qualche giorno di totale relax insieme a Vittorio Garrone.

Anche se lui non appare nelle storie condivise sui social, la loro partenza insieme è confermata. Diversa la situazione per la figlia Maelle: non è chiaro se abbia preso parte al viaggio oppure sia rimasta a casa dopo il Natale trascorso tutti insieme.

Zanzibar rappresenta per la coppia un rifugio perfetto, lontano dai riflettori e dagli impegni televisivi imminenti. La conduttrice ha scelto di trascorrere questi ultimi giorni del 2025 e i primi del 2026 immersa nella natura africana, tra spiagge bianche, mare cristallino e la quiete delle palme.

Le cifre dietro questo soggiorno esclusivo

Il luogo scelto da Antonella Clerici per questa vacanza non è un resort qualsiasi. Si tratta di un boutique hotel curato in ogni minimo dettaglio, come riportato da Today, dove il prezzo delle stanze varia da un minimo di 300 euro a un massimo di 600 euro al giorno.

Anche se per ora ha preferito non condividere molto della sua esperienza a Zanzibar, non è escluso che la conduttice decida di mostrare qualche scorcio della vacanza ai suoi fan.