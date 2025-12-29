“Liposuzione, dici ca**ate”: Elettra Lamborghini esplode dopo le accuse di un’influencer

Elettra Lamborghini risponde alle accuse di liposuzione lanciate da una fitness influencer dopo la pubblicazione di un video sui social.

Elettra Lamborghini torna al centro di una nuova polemica. Dopo la presunta lite con un’altra cantante, ora è un video pubblicato su Instagram a scatenare le critiche. Nel filmato, l’artista si mostra in intimo con l’addome scolpito, affermando di aver preso solo “300 grammi” durante le festività natalizie. Le sue parole, però, non sono piaciute a tutti: tra follower critici e l’intervento di una fitness influencer, il dibattito si è acceso rapidamente. La sua risposta non si è fatta attendere ed è stata particolarmente dura.

Elettra Lamborghini, pioggia di critiche dopo il video del fisico post-festività

Nel video condiviso con i suoi follower, Elettra Lamborghini appare visibilmente soddisfatta della propria forma fisica dopo le festività. Mettendo in mostra un addome ben definito, ha affermato di aver preso soltanto “300 grammi” nonostante i pranzi e le cene natalizie. Un traguardo personale che ha voluto celebrare sui social, ma che non è stato accolto positivamente da tutti.

Alcuni utenti hanno accusato la cantante di diffondere messaggi potenzialmente dannosi, soprattutto per chi ha un rapporto complicato con il proprio corpo e con il cibo. La cantante ha risposto duramente: “Madonna che generazione di insicuri che siete… ma fatevi na risata và. Non si può più dire né fare un ca**o, finti perbenisti! Poi siete i primi a dare il cattivo esempio“.

L’accusa di liposuzione e la replica furibonda di Elettra Lamborghini

La polemica è esplosa ulteriormente quando il video è stato ripreso e analizzato da Eliska, una fitness coach molto seguita online. L’influencer ha messo in dubbio l’autenticità della forma fisica di Elettra Lamborghini, ipotizzando il ricorso a interventi estetici: “Quando troviamo dei corpi che a livello anatomico non sono armonici, il dubbio della liposuzione o del ritocco ci viene. È impossibile trovare un corpo con un addome così ben evidente, ma poi sul resto del corpo una percentuale di massa grassa che non ci farebbe vedere i ‘quadratini’ dell’addome“.

La replica della Lamborghini è arrivata con toni ancora più accesi: “Ma come ti permetti a dire che il mio corpo non è armonico, chi diavolo sei tu per dire ciò, mi conosci?! Cosa diavolo ne sai che mi alleno 2 volte al giorno tutti i santi giorni?! Che competenze hai per dire tutte queste ca**ate sentiamo?!“.

E ha aggiunto: “Mi hai mai vista dal vivo in costume per poter dire ció?! Se avessi fatto una liposuzione sarei piena di cicatrici me ne vedi qualcuna?! Ma poi la liposuzione non è la cura per dimagrire altrimenti la farebbero tutti gli obesi, la liposuzione toglie il grasso localizzato, insomma Elena hai detto un sacco di ca**ate. Studia e vedi di cancellare questo video totalmente infondato“.

Poco dopo, ha cancellato il suo commento dal video, mentre il contenuto di Eliska è rimasto online.