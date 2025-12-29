“Rileggo quel messaggio…”: Chiara Ferragni spiazza con la dedica alla sorella Valentina per il compleanno

Chiara Ferragni dedica un toccante messaggio alla sorella Valentina per i suoi 33 anni: un gesto di affetto che commuove i fan.

Nel giorno del suo 33esimo compleanno, Valentina Ferragni riceve uno degli auguri più speciali dalla sorella Chiara Ferragni. In un periodo personale complesso per l’imprenditrice digitale, tra il processo per il “Pandoro gate” e le voci sulla fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera, l’influencer decide di mettere da parte tutto e dedicare alla sorella un post intenso e sentito, condiviso con i suoi milioni di follower su Instagram.

Valentina Ferragni e l’etichetta di “sorella di”: le sue parole

Nonostante il forte legame familiare, Valentina Ferragni ha più volte sentito il bisogno di affermare la propria identità, al di là dell’ingombrante etichetta di “sorella di Chiara Ferragni“. In un’intervista a Vanity Fair, ha raccontato: “Essere etichettata come ‘sorella di’ mi è dispiaciuto, anche perché dico sempre che preferisco essere odiata per la persona che sono anziché per essere semplicemente la sorella di qualcuno“.

Il vero punto di svolta è arrivato nel 2020, con la nascita del suo brand personale: “Quando nel 2020 ho aperto il mio brand ho capito, per la prima volta, che potevo piacere agli altri per qualcosa di mio. È stata una vera botta di autostima“.

La dedica di Chiara Ferragni per il compleanno della sorella

Nel carosello di foto pubblicato su Instagram per il compleanno della sorella, Chiara Ferragni scrive: “Buon compleanno alla mia sorellina @valentinaferragni (che tanto piccola non è più). Grazie per essere te stessa, per essere la versione più forte e meravigliosa di te e per avermi insegnato che si può essere così felici da spaventarsi. Grazie per essere diventata la sorella saggia per me e per esserti presa cura di me quando ne avevo bisogno, e grazie per quel messaggio che continuo a rileggere quando voglio ricordare cosa si prova con il vero amore. La famiglia è per sempre e sono così grata e orgogliosa di te“.

Anche se l’influencer non fa espliciti riferimenti al difficile periodo che sta vivendo, i fan hanno colto tra le righe un ringraziamento sentito a Valentina Ferragni per esserle stata vicina quando più ne aveva bisogno.