“Ce l’ha con una collega” : Elettra Lamborghini interviene prima di Sanremo 2026, cosa sta succedendo

Elettra Lamborghini rompe il silenzio sulle voci di una presunta rivalità con la collega Sarah Toscano. Il chiarimento social prima di Sanremo 2026.

La cantante Elettra Lamborghini, presto tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo 2026, nelle ultime ore si è ritrovata al centro di una voce che ha rapidamente fatto il giro dei social, alimentando domande e interpretazioni. Sembrerebbe esserci, infatti, una presunta tensione con un’altra cantante, rilanciata da alcune pagine e commentata dagli utenti, e che ha spinto la diretta interessata a intervenire in prima persona per mettere un punto fermo alla vicenda.

Le voci social e il presunto attrito con Sarah Toscano

Tutto è nato da un semplice tweet, in cui un utente si chiedeva apertamente se Elettra Lamborghini avesse qualche problema con Sarah Toscano. Una domanda apparentemente innocua, ma che ha finito per accendere il solito meccanismo del chiacchiericcio online, fatto di ipotesi, ricostruzioni e titoli sensazionalistici. In breve tempo, il dubbio è diventato una presunta rivalità tra due artiste, nonostante mancassero elementi concreti a sostegno di questa lettura.

Complice anche la crescente attenzione attorno a Elettra, che si prepara a vivere una fase centrale della sua carriera, il gossip ha iniziato a prendere una piega sempre più insistente. Da qui la decisione della cantante di intervenire direttamente sui social, senza intermediari, per evitare che la voce continuasse ad alimentarsi.

Sarah Toscano

La replica di Elettra Lamborghini

La smentita è arrivata su X ed è stata netta, fedele allo stile schietto e spontaneo di Elettra Lamborghini. Rispondendo al tweet, la cantante ha scritto: “Ma per l’amor del cielo no anzi solo ci sono 2/3 pagine recentemente che fanno tipo delle fake news ufficiali e poi la gente li riporta altrove… Ma va io non ho c*zzi con nessuno per fortuna”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che puntano il dito contro alcune pagine social accusate di diffondere notizie infondate.

Con questo messaggio, Elettra ha voluto non solo chiarire di non avere alcun problema con Sarah Toscano, ma anche denunciare un meccanismo ormai ricorrente: quello delle fake news che nascono online e vengono rilanciate senza verifiche. Un chiarimento che assume un peso ancora maggiore considerando che Lamborghini è una delle big attese a Sanremo 2026, un contesto in cui ogni dettaglio viene amplificato e trasformato in notizia.