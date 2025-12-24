Rai dichiara guerra al prime time: Antonella Clerici sfida frontalmente Maria De Filippi. Dal 10 gennaio, The Voice Kids VS C’è Posta per Te.

Una prospettiva che aveva creato tensione in Rai, ma che ora è ufficiale: Antonella Clerici sfida apertamente Maria De Filippi, accendendo una delle battaglie più attesa della stagione televisiva. A partire dal 10 gennaio 2026, The Voice Kids si scontrerà direttamente con C’è Posta per Te nel prime time del sabato sera. Una mossa audace, che promette di scuotere gli equilibri tra Rai e Mediaset.

The Voice Kids cambia giorno e punta al sabato sera

Dopo vari esperimenti poco riusciti, la Rai decide di andare all’attacco. Antonella Clerici torna con la quarta edizione di The Voice Kids, in onda il sabato sera su Rai 1 con sei puntate in prima serata, fino al 14 febbraio 2026. La sfida è dichiarata: contrastare uno dei programmi più amati del pubblico italiano, C’è Posta per Te di Maria De Filippi, che da anni domina incontrastato gli ascolti su Canale 5.

Il cast di coach è confermato e promette spettacolo: Arisa, Clementino e Rocco Hunt, Nek e Loredana Bertè guideranno i giovani talenti sul palco.

Clerici vs De Filippi: lo scontro si riaccende

La tensione tra le due trasmissioni non è nuova. Già nel marzo 2023, The Voice Kids aveva “osato” sfidare l’ultima puntata stagionale di C’è Posta per Te. Nonostante lo show di Maria De Filippi avesse totalizzato uno share altissimo – 28.8% e 29% – il programma di Antonella Clerici aveva tenuto testa, registrando un 22.9% e 22.7%. Un risultato che ha sorpreso tutti e ha spinto la Rai a rilanciare.

Questa nuova edizione rappresenta molto più di un semplice esperimento. È una dichiarazione di “guerra” agli ascolti, una sfida diretta tra due icone della TV italiana. Con la Clerici alla guida e un format amato dal pubblico, Rai 1 sogna l’impresa: battere la Queen sul suo terreno.