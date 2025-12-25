Da Giulia De Lellis e Tony Effe ad Alessandra Amoroso: tutti i Vip diventati genitori nel 2025

Tanti fiocchi rosa e celesti (in alcuni casi entrambi) nelle case dei Vip italiani e non: scopriamo quanti sono diventati genitori nel 2025.

Il 2025 ha visto la nascita di molti bimbi di coppie Vip, sia italiane che internazionali. Per qualcuno è stata la primissima esperienza con poppate e pannolini, per altri no: scopriamo tutti i personaggi che sono diventati genitori negli ultimi 365 giorni.

I Vip italiani diventati genitori nel 2025

Così come tante coppie Vip sono scoppiate nel 2025, deludendo i fan, altrettante hanno confermato il grande amore che le unisce con la nascita dei primi, secondi e terzi figli. Diversi personaggi, sia di fama internazionale che non, sono diventati genitori nel corso dell’ultimo anno e quasi tutti hanno fatto il grande annuncio sui social. Partendo dalla nostra cara Italia, non possiamo che iniziare dal piccolo Kian, primogenito di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, venuto al mondo lo scorso 10 gennaio.

Dopo una gravidanza super social, anche Giulia De Lellis ha potuto stringere tra le braccia la sua Priscilla, nata l’8 ottobre dalla relazione con Tony Effe. Fa sorridere che, sempre nel 2025, pure il suo ex fidanzato storico, Andrea Damante, sia diventato papà per la prima volta: la compagna Elisa Visari ha partorito il piccolo Liam lo scorso 12 settembre. I due bebè sono destinati a fidanzarsi? I fan dei Damellis, forse, hanno ancora una speranza.

Nel mese di settembre è venuta alla luce anche Penelope, primogenita di Alessandra Amoroso e Valerio Pastore, mentre a ottobre si registrano altre due nascite: l’11 è nato Leonardo Maria, secondo figlio di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, e il 15 è stata la volta di Clara Isabel, primogenita di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Le nascite italiane del 2025

Tra i Vip diventati genitori nel 2025 ci sono anche Valentina Cabassi ed Ernia, che lo scorso luglio hanno accolto in famiglia la primogenita Sveva, e Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi, che ad agosto hanno stretto tra le braccia la piccola Camilla.

Parto delicato per Francesca Chillemi, che ha dato alla luce la secondogenita Amalia Smeralda in gran segreto. La bimba, stando a quanto si vocifera, dovrebbe essere nata prematura. Nascite bis e tris per: Roberta Morise ed Enrico Bartolini, che dopo Gianmaria hanno avuto Geremia, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, che dopo Edoardo hanno accolto Lea.

E ancora: per Margot Sikabonyi, già mamma di Bruno James e Leonardo e adesso anche di Michele, e Nicole Mazzocato e Armando Anastasio che, dopo due maschietti, hanno accolto in famiglia la piccola Aurora.

Vip stranieri diventati genitori nel 2025

Spostandoci all’estero, nel 2025 sono diventati genitori per la prima volta Emma Muscat e Kurt Galea. La loro piccola ha un nome assai particolare: Mila Rae. Prima esperienza con pappe, pannolini e notti insonni pure per Henry Cavill e Natalie Viscuso, Milo Ventimiglia e Jarah Mariano, Ed Westwick e Amy Jackson, Chris Evans e Alba Baptista e Vanessa Kirby e Paul Rabil.

Quarto figlio per Megan Fox (i primi tre avuti dall’ex marito Brian Austin Green e l’ultimo frutto dell’amore che la lega a Machine Gun Kelly), idem per Cardi B. Secondo pargolo per Jennifer Lawrence e Cooke Maroney e per Vanessa Hudgens Cole Tucker, mentre secondo e terzo, visto che sono due gemelli, per Amber Heard. Gemelli pure per Penn Bagdley e Domino Kirke, mentre Rihanna ha dato alla luce il terzo figlio, così come Kieran Culkin e Jazz Charton che sono diventati genitori per la terza volta.

Bebè pure in casa di Rupert Grint e Georgia Groome, Justin Long e Kate Bosworth (tramite maternità surrogata) e Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi (tramite adozione).