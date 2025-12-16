Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, altro che crisi: la dolce dedica per i due mesi di Clara Isabel

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser smentiscono le voci di crisi con una dedica dolcissima per la figlia Clara Isabel, che ha appena compiuto due mesi. Emozione e tenerezza sui social.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, negli ultimi giorni hanno dovuto affrontare le nuove voci di una crisi di coppia. In realtà, sono alle prese con una fase della loro vita intensa e delicatissima, condivisa con discrezione ma anche con il desiderio di rendere partecipi le persone che li seguono. Nelle ultime ore, sono riusciti ad accendere l’attenzione dei fan, mostrando un lato intimo e autentico della coppia in un momento speciale per la loro bambina.

Un momento speciale condiviso sui social

La giornata di ieri, 15 dicembre, non è stata una data qualunque per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Attraverso le Storie Instagram, la coppia ha scelto di raccontare un traguardo importante, fatto di emozioni profonde e di una quotidianità che ruota ormai attorno a una presenza nuova e centrale. In una tenera immagine a tre, i due hanno celebrato un momento che segna simbolicamente i primi passi della loro famiglia.

A raccontare le sensazioni di queste ore è stata soprattutto Cecilia Rodriguez, che si è mostrata mentre si preparava davanti allo specchio, senza nascondere la stanchezza ma con il sorriso di chi sa di vivere qualcosa di unico. “Buenos dias a todos – scrive l’argentina – oggi Clarita fa 2 mesi di vita, due mesi meravigliosi, a volte non ci credo ancora che lei è qua tra noi. Ringrazio la vita costantemente per questo regalo”.

Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

La gioia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia ha poi aggiunto un dettaglio molto concreto della sua nuova routine, spiegando con ironia e sincerità come siano iniziate le sue prime ore della giornata: “La mia giornata è iniziata da un bel po’… Come ben sapete una neonata richiede l’attenzione della mamma continuamente e costantemente, ma oggi fa due mesi e volevo condividere questo momento con voi mentre cerco di coprire le mie occhiaie”.

Nonostante la fatica, però, l’entusiasmo è evidente. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser appaiono più uniti che mai e completamente innamorati della loro nuova vita con Clara Isabel. E proprio parlando del futuro, la coppia non ha nascosto di sognare di allargare presto la famiglia. Ospiti a Verissimo, Ignazio aveva confidato: “Secondo me va fatto in tempi rapidi […] Il tempo di riprendersi un attimo poi…”. Più cauta Cecilia, che aveva precisato: “Ho bisogno di dare le giuste attenzioni a ognuno, quindi se lo facciamo subito subito, poi povera Clarita…”.