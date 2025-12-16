Ospite a La Volta Buona, Rita Rusic ricorda con emozione la perdita del figlio prima delle nozze con Vittorio Cecchi Gori.

Durante la puntata del 16 dicembre 2025 del programma La Volta Buona, Rita Rusic è stata ospite in studio e ha raccontato un episodio particolarmente toccante della sua vita. Mentre ripercorreva gli anni del suo legame con Vittorio Cecchi Gori, ha ricordato con grande commozione il momento in cui perse il bambino che aspettava proprio poco prima del matrimonio. Una storia che ricorda il dramma vissuto nelle ultime ore da Raffaella Fico.

Rita Rusic ricorda l’aborto prima del matrimonio con Vittorio Cecchi Gori

Parlando del periodo che ha preceduto le nozze con Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic ha rivelato che la proposta di matrimonio arrivò in seguito alla scoperta della gravidanza. Tuttavia, quel bambino non nacque mai.

Con voce emozionata ha raccontato: “Io ero molto emozionata, molto agitata ecc. E poi organizzammo tutto, fissammo le nozze e persi il bambino prima di sposarmi“. Il dolore di quella perdita è riemerso chiaramente durante la trasmissione, quando ha aggiunto un dettaglio particolarmente toccante: “Infatti avevo il vestito da sposa che mi stava largo“.

La commozione in studio a La Volta Buona

“Fu difficile, un momento difficile. Persi il bambino e quindi niente, mi ricoverarono in clinica e mi misero nella stanza di fronte alla nursery dove c’erano tutti i piccoli bambini. Perché era l’unica camera disponibile. Io stavo lì a piangere, a sentire i bambini. Insomma, mi viene da piangere ancora…”, ha dichiarato Rita Rusic a La Volta Buona.

Le parole della produttrice hanno lasciato un segno visibile sul volto del pubblico e della conduttrice. Nonostante la forte commozione, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è riuscita a proseguire, tornando a parlare del suo matrimonio con l’imprenditore e della loro storia.