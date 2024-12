Le frasi più iconiche del film Una poltrona per due

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle del film Una poltrona per due, pellicola cult con protagonisti Eddie Murphy e Dan Aykroyd.

Da più di quarant’anni, il film Una poltrona per due è uno degli appuntamenti fissi del periodo natalizio. Non importa quante volte l’avete visto, ciò che conta è sedersi sul divano e gustarselo come se fosse la prima volta. Ripercorriamo le avventure di Louis Winthorpe e Billie Ray Valentine con le frasi più belle della commedia.

Frasi tratte dal film Una poltrona per due

Uscito nel 1983, il film Una poltrona per due vede come protagonisti Eddie Murphy e Dan Aykroyd, diretti dal magistrale John Landis. Diventata un cult, la commedia racconta di Louis Winthorpe, altezzoso e ricco broker, e Billie Ray Valentine, un senzatetto imbroglione che finge di essere un veterano di guerra. I due si incontrano/scontrano casualmente, proprio durante la vigilia di Natale e le loro vite vengono stravolte.

Una pellicola divertente, che vanta anche musiche di tutto rispetto, come Do You Wanna Funk di Sylvester. Ripercorriamo le vicende di Una poltrona per due con le frasi più belle:

Se la merda avesse un valore i poveri nascerebbero senza buco nel culo. (Billy Ray)

La bohème… è un’opera! (Louis)

A proposito, non è la pensione la sola cosa che si paga qui da me, tu dormi sul divano, capito? (Ophelia)

Allora, c’è una due cavalli. Entra in un autosalone dove vendono Cadillac e si avvicina al venditore e gli fa: “Vorrei una Cadillac”. Allora lei gli dice: “La prego, me la presenti. Vorrei quella grande, ultimo modello”. Il venditore è allibito: “Scusi, perché gliela devo presentare?”, “Perché me la voglio sposare!”. E il venditore: “Ma perché ci tiene tanto a sposare una Cadillac?” E la due cavalli fa: “Io sono stufa di fare l’utilitaria. Io voglio che quando la gente mi vede dica: “Quella sì che è una signora macchina!”. (Riccone)

Tu che sei colorato come me, che ne pensi? [l’autista non risponde] Grazie, sei stato molto prezioso. (Billy Ray)

Mortimer: Senti un po’ qui… Si prevede che la stagnazione continuerà fino a quando il dipartimento dell’agricoltura renderà noto a gennaio il rapporto sul raccolto, esattamente come pensavamo noi, Randolph. / Randolph: Errore, grosso errore! Non è giusto: hanno dato a questo studioso di genetica il premio Nobel, un uomo che non ne capisce un’acca della natura umana! / Mortimer: Randolph, noi stiamo per fare milioni di dollari con il succo d’arancia surgelato e tu mi vieni a parlare della natura umana?! / Randolph: Il denaro non è tutto nella vita, Mortimer… / Mortimer: Oh, ma vuoi crescere? / Randolph: La mamma lo diceva sempre che eri un ingordo. / Mortimer: La mamma me lo diceva come un complimento!

Ehi, ehi, guardate, mi hanno tolto la pelliccia! (Harvey)

Billy Ray: Chi è? Chi è? Che volete? / Primo poliziotto: Polizia. Ci sono reclami su certi farabutti che vanno in giro fingendo di essere ciechi e storpi. / Billy Ray: Ah, io vi aiuterei volentieri, ma ho perso la vista quando ho messo il piede su una mina in Vietnam nel ’72, è stata un’esperienza terribile. / Secondo poliziotto: Sei stato in Vietnam? Anche noi, dove? / Billy Ray: Oh, io stavo a San Ben, Din don, Don din, sono stato un po’ dappertutto, in un sacco di posti, in un sacco di posti, in un sacco di posti. / Secondo poliziotto: In quale unità eri? / Billy Ray: Eh, stavo con i berretti verdi, eh, squadre di unità speciali, comando tattico aerotrasportato specialistico, poi, poi con l’unità di battaglione, però era una cosa segreta, una cosa segreta, io ero l’agente arancio, io mi chiamavo in codice così: agente speciale arancio, mi chiamavo così, mi chiamavo. / Primo poliziotto: Aerotrasportato, eh? / Billy Ray: Io ci vedo! Io ci vedo e ho anche… ho anche le gambe, io, oddio, guardate: ho due gambe, riesco a camminare!! Oh, Gesù! Miracolo!!! Gesù, oh, grazie, grazie, che bello! Non ci posso credere, grazie, non ci posso credere, non ci posso credere, io… Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato! Guardate: non è troppo? Io non ci posso credere, due angeli, come potrò mai ringraziarvi? Il Signore ha aperto a Mosè le acque del Mar Rosso e adesso ha fatto questo a me! Oddio, come sono felice! Guardatemi: non è troppo?! Troppo, che giornata stupenda!! Non so come ringraziarvi, non so come ringraziarvi, sono ridiventato normale, guardate: cammino! Io cammino, si è compiuto il miracolo! Chiamatemi Lazzaro! Sono guarito, Dio vi benedica, siete stati stupendi tutti e due, tutti e due!

Ecco il trailer di Una poltrona per due:

Le frasi più iconiche di Una poltrona per due

Una poltrona per due, costato ‘solo’ 15 milioni di dollari, ha registrato un incasso pazzesco: 90 milioni di dollari. Un risultato non indifferente, soprattutto considerando che in America la pellicola era vietata ai minori non accompagnati da adulti. Di seguito, un’altra selezione delle frasi più iconiche: