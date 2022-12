Non c’è Natale senza Una poltrona per due: dalla trama alle location, passando per il cast, ecco tutto ciò che c’è da sapere sul film.

Quando si pensa al film di Natale per eccellenza non può non venire alla mente Una poltrona per due. Diretta da John Landis, la commedia è uscita nelle sale cinematografiche nel 1983 ma sembra non avere età e non invecchiare, anche per il fatto che ormai ogni anno, proprio nel periodo natalizio, viene riproposta in televisione. Il film ebbe un buon successo anche al momento dell’uscita, tanto che fu anche candidata a un Premio Oscar, quello per la Migliore colonna sonora. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Una poltrona per due.

Una poltrona per due: le location e la trama del film

Una poltrona per due è stata girata dal regista John Landis principalmente in due città: New York e Filadelfia. Sono queste anche le due città in cui è ambientato il film. L’unica scena che non è stata girata né a New York né a Filadelfia è quella finale, che è stata invece filmata a Saint Croix, nelle Isole Vergini Americane.

Eddie Murphy

I protagonisti di Una poltrona per due sono Louis Winthorpe III e Billie Ray Valentine: il primo è un broker, il secondo è un mendicante. A causa di una scommessa dei fratelli miliardari Mortimer e Randolph Duke, che assistano al primo incontro casuale tra Louis e Billie, la vita dei due si scambiano dando vita a una serie di equivoci e situazioni divertenti.

Una poltrona per due: il cast del film

A interpretare i due protagonisti principali di Una poltrona per due, Louis Winthorpe III e Billie Ray Valentine, sono rispettivamente Dan Aykroyd e Eddie Murphy. I fratelli Randolph e Mortimer Duke sono invece impersonati da Ralph Bellamy e da Don Ameche.

Nel cast del film troviamo anche Denholm Elliott, Jamie Lee Curtin, Paul Gleason, Frank Oz, James Belushi e Bo Diddley.

