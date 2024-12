Affari Tuoi: sembra una partita da sogno, non lo è ma alla fine vince 20.000 euro

Il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 23 dicembre è stato Michael, il concorrente del Trentino Alto Adige.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 23 dicembre 2024 a giocare è stato Michael, il concorrente del Trentino Alto Adige. È stata una partita che ha vissuto molti alti e bassi quella di Michael che ha iniziato la propria partita con il pacco numero 12 che ha mantenuto fino alla fine.

Affari Tuoi: la puntata di lunedì 23 dicembre

Molto raramente si sono viste ad Affari Tuoi partite come quella di Michael che ha sì eliminato il pacco con i 75.000 euro e quello con il premio più importante, quello da 300.000 euro, nelle prime fasi di gioco, ma poi ha iniziato a chiamare i pacchi blu in serie, uno dopo l’altro tanto da trovarsi, con otto pacchi dalla fine ben sette premi rossi ancora in palio e uno solo blu, quella da 50 euro.

Il dottore a quel punto ha offerto 40.000 euro ma Michael ha deciso di rifiutare la proposta e di aprire altri due pacchi. Peccato che a quel punto la fortuna non lo ha più assistito: ha chiamato il pacco numero 15 della Lombardia e ha eliminato il premio da 200.000 euro, poi ha chiamato il pacco numero 3 della Puglia eliminando i 100.000 euro.

L’offerta successiva del dottore è stata di 15.000 euro che Michael ha rifiutato. Ha chiamato il pacco del Piemonte e ha eliminato dal gioco anche i 30.000 euro. Proprio quando la partita sembrava prendere una brutta piega, il concorrente del Trentino Alto Adige ha eliminato il pacco da 50 euro, l’ultimo blu rimasto. A quel punto erano rimasti i premi da 10.000, 15.000, 20.000 e 50.000 euro. Dopo aver eliminato i 50.000 euro, il dottore ha offerto 15.000 euro. Anche questa offerta è stata rifiutata e stavolta ha fatto bene: nel pacco numero di 12 c’erano infatti i 20.000 euro che Michael ha vinto.