Il nome della rosa: ecco le location del film con Sean Connery

Ecco quali sono le location di Il nome della rosa, il film tratto dal celebre romanzo di Umberto Eco con protagonista Sean Connery.

Il nome della rosa è il più celebre romanzo di Umberto Eco: è uscito nel 1980 ed è stato un successo editoriale. Pochi anni dopo, nel 1986, è uscito anche il film tratto Jean-Jacques Annaud che ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali: dai Premi BAFTA, ai Cesar, passando per i David di Donatello e i Nastri d’Argento. Il monastero a cui si è ispirato Umberto Eco quando ha scritto il proprio romanzo è la Sacra di San Michele, vediamo però quali sono le location nel quale è stato girato Il nome della rosa.

Il nome della rosa: le location del film

La location principale di Il nome della rosa è l’abbazia nel quale si svolge la storia che è stata ricostruita alle porte di Roma su un terreno di tre ettari ispirandosi proprio alla Sacra di San Michele (a differenza di quanto in molti credano, qui non è stata girata alcuna scena), mentre per la ricostruzione della torre ottagonale della libreria a fare da ispirazione è stato Castel del Monte in Puglia.

Sacra di San Michele

Le scene invece ambientante all’interno del Monastero di Eberbach a Eltville Am Rhein, in Germania. Gli scorci di paesaggio che si vedono all’esterno del monastero sono quelli di Campo Imperatore, in Abruzzo, anche se qui non è stata girata alcuna scena con gli attori. Sono solamente state utilizzate durante il montaggio le immagini di quei luoghi.

Il nome della rosa: il cast del film

Il protagonista principale di Il nome della rosa, Guglielmo da Baskerville, è interpretato da Sean Connery. Il giovane Adso da Melk (il co-protagonista) è invece impersonato da Christian Slater. Nel cast del film troviamo poi anche F. Murray Abraham, William Hickey, Michale Lonsdale, Ron Perlman e anche un giovane Kim Rossi Stuart nei panni di un novizio.