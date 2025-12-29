Ambra Angiolini, la prima notte con Francesco Renga: quel “gesto” che non ha mai dimenticato

Nel corso di un’intervista a Domenica In, il salotto di Mara Venier, Ambra Angiolini ricorda la prima notte con Francesco Renga.

Dopo le minacce inquietanti contro la figlia, Ambra Angiolini è tornata in televisione con un’intervista intensa a Domenica In, dove ha aperto il suo cuore davanti a Mara Venier. Tra i vari temi toccati, uno in particolare ha colpito il pubblico: il racconto della sua prima notte con Francesco Renga.

“Mi ha rubato il cuore”: il racconto da Mara Venier

Durante l’intervista a Domenica In, Ambra Angiolini ha parlato della fase complicata che stava vivendo quando conobbe Francesco Renga. L’attrice ha raccontato di non sentirsi all’altezza di una relazione: “Non mi sentivo meritevole di nessun tipo di fidanzamento“, ha detto, riferendosi al periodo segnato dalla bulimia. Tanto che, inizialmente, pensò addirittura di presentarlo a un’amica. Poi però qualcosa è cambiato: “Fra mi ha rubato il cuore“.

Ambra Angiolini e il ricordo della prima notte con Francesco Renga

Il racconto da Mara Venier è diventato ancora più personale quando Ambra Angiolini ha ricordato la prima notte passata insieme a Francesco Renga. Una volta arrivati in camera da letto, lei abbassò le tapparelle, si voltò e vide il cantante in mutande.

In un primo momento restò spiazzata, ma subito dopo comprese il gesto: “Voleva mostrarmi una sua cicatrice, i suoi difetti“. Nessuna passione travolgente, nessun gesto plateale. “Quella sera ci siamo solo abbracciati ed è stata la cosa più romantica che mi sia mai capitata“.

Oggi, nonostante la fine della loro relazione, ha raccontato che il loro rapporto è fatto di rispetto e presenza: “Era bello quando eravamo fidanzati ed è bello ora che non lo siamo. Ci siamo amati tanto“. E sulla sua attuale situazione sentimentale, ha detto: “Io sono innamorata, sì. Io sono fidanzata con lui, ma lui non lo sa“.