Milly Carlucci “sfrattata” dalla Rai: Ballando con le Stelle costretto a lasciare il Foro Italico: svelato il motivo economico.

Mentre Elisabetta Gregoraci ha lanciato la sua candidatura, un brutto colpo arriva per Milly Carlucci: Ballando con le Stelle dovrà traslocare. Dopo vent’anni di successi all’Auditorium del Foro Italico, il celebre show del sabato sera targato Rai è costretto a cambiare casa. Il motivo? Una questione economica. Ecco di che cifra si parla…

Ballando con le Stelle, perché deve cambiare studio: la cifra dell’affitto

La notizia arriva direttamente dal settimanale Chi, dove il giornalista Giuseppe Candela ha lanciato l’indiscrezione: “Nei prossimi mesi la Rai saluterà il famoso Auditorium del Foro Italico dell’ente Sport e Salute“. Una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi. E non è tutto: “Milly Carlucci e il suo gruppo di lavoro dovranno cercare una nuova sede e un nuovo studio“, ha aggiunto il giornalista, sottolineando come la produzione si trovi ora davanti a una svolta obbligata.

Due settimane dopo, Il Messaggero ha confermato tutto, svelando anche il motivo economico dietro la scelta. L’affitto dell’Auditorium costerebbe alla Rai ben 350 mila euro. Una cifra esorbitante, che diventa ancora più pesante se si considerano anche le spese per l’allestimento e per tutte le maestranze coinvolte nello show.

Un colpo durissimo per il programma e per la conduttrice, che si vede costretta ad abbandonare uno spazio che per due decenni è stato il cuore pulsante di Ballando con le Stelle.

Dove si trova il nuovo studio per Milly Carlucci

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la nuova destinazione per Milly Carlucci sarà Saxa Rubra, storica sede di tanti programmi Rai. È qui che dovrebbe essere ricavato uno spazio fisso interamente dedicato a Ballando con le Stelle, che ha bisogno di ambienti ampi e strutture adeguate, visto che la macchina organizzativa si mette in moto circa un mese prima del debutto televisivo e resta attiva per almeno tre mesi.

Come riporta BlogTvItaliana, il nuovo polo dovrà ospitare tre sale prova, una delle quali da trasformare nella Sala delle Stelle, uno studio da sabato sera, un’area platea, spazi per costumi, trucco, parrucco, camerini, regie, zone per i “cambi veloci”, aree redazionali e comparti grafici.