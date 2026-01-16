Ancora una volta la diatriba tra Valeria Marini e Antonella Elia torna a farsi sentire. La showgirl ha denunciato l’ex valletta per diffamazione.

A distanza di anni continuano le frecciatine tra Valeria Marini e Antonella Elia, da sempre note per non sopportarsi e anche per le litigate fatte in tv in più contesti. Questa volta però, la showgirl avrebbe deciso di denunciare la collega, arrivando a querelarla per diffamazione. Non solo tensioni, come anticipato a La Volta Buona, l’amore è tornato nella sua vita.

Torna l’amore nella vita di Valeria Marini

Per fortuna Valeria Marini può contare sulla presenza dell’amore nella sua vita, in quanto ha rivelato a “Storie al bivio”, nella puntata del 17 gennaio, di essere nuovamente innamorata. La frequentazione si sta svolgendo da pochi mesi, ma sembra procedere per il meglio.

Ricordiamo che la showgirl è reduce da un matrimonio fallimentare con Giovanni Cottone. “Fui lasciata da mio marito dopo la festa e passai da sola la prima notte di matrimonio. Per fortuna il mio matrimonio fu annullato in quattro mesi”.

Le cose vanno molto bene anche con la mamma Gianna Urrù, con la quale aveva avuto delle divergenze in passato. Per quanto riguarda il rapporto con Vittorio Cecchi Gori, invece, le cose non sembrano essere cambiate nel tempo. “Ci sentiamo ancora, l’ho aiutato anche economicamente nel periodo più buio della sua vita. In parte quei soldi mi sono stati restituiti, in parte no. Ma l’ho amato e non me ne sono mai pentita”.

Valeria Marini e la querela ad Antonella Elia

Tra Antonella Elia e Valeria Marini non scorre buon sangue e questo è molto facile da evincere a seguito delle numerose litigate che le due hanno avuto negli anni. Questo fattore sarebbe ulteriormente peggiorato nell’ultimo periodo ed è proprio per questo che che la Valeriona nazionale ha deciso di denunciare la collega, arrivando a querelarla per diffamazione.

A rivelare questo dettaglio la stessa showgirl che ha parlato di quanto accaduto a “Storie al bivio” nella puntata che verrà trasmessa su Rai 2 nel pomeriggio del 17 gennaio. L’evento scatenante sarebbero state delle dichiarazioni fatte dalla Elia a Bellamà, parole che avrebbero enormemente offeso la Marini.

Nel programma condotto da Pierluigi Diaco ha dichiarato come loro due siano completamente diverse in ogni aspetto della vita. “O me o lei, non possiamo starti simpatiche tutte e due. Ognuna ha la sua personalità, ma la sua è una personalità di m…“, ecco la frase incriminata della Elia.