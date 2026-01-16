“Fa dieci volte più male”: Ema Stokholma e la scelta dolorosissima di rimuovere i tatuaggi. Il video

Ema Stokholma intraprende la rimozione dei tatuaggi con il laser, mostrando sui social il doloroso trattamento e le ragioni della sua scelta.

Non solo Stefano De Martino ha scelto di dire addio ai suoi tattoo. Anche Ema Stokholma ha preso una decisione drastica: eliminare i numerosi tatuaggi che le ricoprono il corpo. La dj e conduttrice ha condiviso tutto con i suoi follower su Instagram, postando un video. Nelle immagini, appare visibilmente provata, quasi in lacrime, mentre si sottopone al trattamento laser.

Ema Stokholma e il motivo dietro la scelta di rimuovere i tatuaggi

Dietro la scelta di Ema Stokholma non c’è solo un fattore estetico, ma un vero e proprio cambiamento interiore. “Non mi piacciono più a livello estetico, i gusti cambiano (come per le frequentazioni o i colori di capelli) e ora che ho 42 anni voglio vedermi ‘pulita’“, ha spiegato la conduttrice italo-francese, il cui vero nome è Morwenn Moguerou.

Nel reel pubblicato sui social, ha mostrato la prima seduta di rimozione, iniziata da un tatuaggio ben visibile sulla pancia, un corvo. Ma il dolore, come ha confessato lei stessa, è stato insopportabile: “Fa dieci volte piu male del tatuaggio (misto tra frusta e bruciatura, il giorno dopo già non fa piu male)“. E ha avvertito ironicamente i fan: “Attenzione! Video ad alto contenuto di parolacce“.

“Vorrei toglierli tutti, ma non penso di farcela”

A seguirla in questo percorso è il Dottor Gaspare Reina, medico estetico di Roma conosciuto anche come “il killer dei tatuaggi“, molto apprezzato anche da altri volti noti dello spettacolo. Ema Stokholma ha chiarito che la procedura è lunga e non sempre semplice: “Si cancellano del tutto, almeno il nero. Per i colori credo sia più difficile“.

Ma ha anche messo in guardia: “Bisogna andare da uno bravo. Anni fa ho sbagliato e mi è rimasta una brutta cicatrice“. L’obiettivo? Togliere tutto. Ma la conduttrice ammette: “Non penso di farcela“.

E alla fine, una stoccata a chi l’ha sempre criticata: “Siete stati una vita a dirmi che facevo schifo con i tatuaggi e ora dite che sono pazza a toglierli, a dimostrazione che non puoi piacere a tutti basta che ti vai bene da solo“.