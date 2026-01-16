Alessandra Celentano affronta un lutto doloroso: l’addio alla sua cagnolina Nicotina, ecco l’annuncio pubblicato su Instagram.

Siamo abituati a vederla come l’inflessibile maestra di Amici, sempre intransigente, severa e determinata. Ma stavolta Alessandra Celentano ha messo da parte il rigore che la contraddistingue per condividere un dolore profondo e personale: la perdita della sua adorata cagnolina Nicotina. Un lutto che l’ha colpita nel profondo e che ha voluto raccontare con un post su Instagram.

Lutto per Alessandra Celentano: l’addio sui social

Alessandra Celentano ha sorpreso i suoi fan con un messaggio d’addio pubblicato su Instagram, nel quale ha annunciato la scomparsa della sua storica cagnolina Nicotina. Un momento di grande sofferenza che ha scelto di condividere, rompendo la corazza di severità che spesso la caratterizza nel contesto televisivo.

Le sue parole hanno colpito profondamente: “È mancata la mia piccola Nicotina, compagna di vita, un amore grande, vero e puro. Sarà sempre con me, anche se in realtà non ce l’ho più accanto. Tanta tristezza e sofferenza. Amore mio grande.”

Il sostegno del pubblico e dei colleghi

La risposta del pubblico di Alessandra Celentano non si è fatta attendere. Sotto il post pubblicato su Instagram si sono moltiplicati i messaggi di affetto e vicinanza, provenienti sia da fan anonimi sia da personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Tra questi, Raimondo Todaro ha lasciato un cuore rosso, Pamela Prati ha scritto: “Che dolore. Ti abbraccio fortissimo“, mentre Roberta Fontana ha voluto incoraggiarla con un semplice ma sentito: “Forza Ale“.

Colpita dalla valanga di solidarietà, la professoressa di Amici ha voluto ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini, scrivendo: “Grazie a tutti davvero, per l’amore che abbiamo per gli animali“. Con questo gesto, la maestra di danza ha saputo toccare le corde più sensibili del cuore di chi la segue.