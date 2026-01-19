Stefano De Martino in lutto: come cambia la programmazione di Affari Tuoi

Lutto per Stefano De Martino: la Rai modificherà la programmazione di Affari Tuoi? Tutti i dettagli noti finora.

Una notizia che arriva inaspettatamente e scuote il preserale di Rai 1. Questa mattina, lunedì 19 gennaio 2026, è morto il padre di Stefano De Martino, Enrico De Martino. L’uomo, 61 anni ed ex ballerino professionista, come riportato da Fanpage, pare fosse malato da tempo. La tragica notizia alimenta ora interrogativi su Affari Tuoi, il programma che vede il figlio alla conduzione ogni sera. Ecco a seguire come cambia la programmazione.

Morto Enrico, padre di Stefano Stefano De Martino

Padre e figlio erano legati da una passione condivisa per la danza, come riportato dal sito Libero.it, che ha rappresentato sia un punto di incontro che un motivo di tensione negli anni passati. In più occasioni, Enrico De Martino avrebbe tentato di scoraggiare il figlio dal seguire quella carriera artistica. “Non voleva farmi ballare“, aveva raccontato Stefano De Martino a Bruno Vespa in una puntata di Cinque minuti.

Nonostante ciò, il tempo ha rafforzato il loro legame, soprattutto dopo la nascita di Santiago, figlio di Stefano e Belen Rodriguez. Un evento che aveva ulteriormente avvicinato i due, rendendo il loro rapporto ancora più solido.

Il silenzio di Stefano De Martino e l’incognita sulla messa in onda di Affari Tuoi

Al momento, il conduttore Stefano De Martino non ha pubblicato nulla sui propri canali social in merito alla morte del padre Enrico. Anche dalla Rai, per ora, non sono giunte comunicazioni ufficiali sul futuro immediato del programma Affari Tuoi, in onda ogni sera alle 20.35 su Rai 1.

Non è chiaro, quindi, se il conduttore sarà presente nella puntata prevista per oggi o se verrà trasmessa una registrazione precedente. L’emittente e il conduttore mantengono il massimo riserbo sulla questione, in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali.