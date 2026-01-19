Ornella Vanoni, la nipote Camilla debutta come cantante: spunta l’indiscrezione sul cognome della nonna

Camilla Ardenzi, nipote della celebre Ornella Vanoni, sembra pronta a intraprendere la carriera di cantante.

Ieri, domenica 18 gennaio, su Nove, è stata trasmessa una puntata speciale di Che Tempo Che Fa dedicata a Ornella Vanoni. Durante l’evento, condotto da Fabio Fazio, numerosi artisti hanno reso omaggio a una delle voci più iconiche della musica italiana. A partecipare sono stati anche i nipoti della cantante, Matteo e Camilla Ardenzi.

Camilla Ardenzi e la nonna Ornella Vanoni

Come riportato da Novella2000, Camilla Ardenzi ha avuto il suo primo incontro con il mondo della musica grazie alla nonna, la celebre Ornella Vanoni. Nel 2007, quando era ancora una bambina, la giovane partecipò all’album Una bellissima ragazza, un progetto che coinvolgeva diversi artisti di spicco della musica italiana.

In particolare, alla fine del brano E del mio cuore si può distinguere chiaramente la voce di una bambina, che accompagna le note della nonna: si tratta proprio di Camilla. Quell’esperienza, vissuta accanto a una delle voci più iconiche del panorama musicale, rappresentò per lei un primo assaggio della carriera artistica che oggi sembra pronta a intraprendere.

Ornella Vanoni

Camilla Ardenzi: pronta a diventare cantante?

Durante la diretta dello speciale, sono intervenuti anche nipoti della celebre cantante, figli di Cristiano Ardenzi, nato dal matrimonio tra la Vanoni e Lucio Ardenzi. I due hanno voluto rendere omaggio alla nonna, ricordandola con affetto davanti al pubblico.

A sorpresa, Camilla Ardenzi si è esibita insieme a Diodato sulle note di Senza Fine, uno dei brani più celebri di Ornella Vanoni. L’esibizione ha emozionato i telespettatori e, in breve tempo, il video della performance è diventato virale.

Quello che molti non sanno, però, è che Camilla sembra pronta a intraprendere la carriera musicale, lasciandosi alle spalle il lavoro da cuoca sugli yacht. La domanda che ora tutti si pongono è: seguirà le orme della nonna anche nel nome d’arte, utilizzando il cognome Vanoni?

