“Funziona ancora”: Mariana Rodriguez ‘provoca’ Belen, cosa è successo in diretta

Mariana Rodriguez lancia una battuta sul suo cognome a La Volta Buona: sui social si parla di una frecciatina a Belen. Ecco cosa è successo.

Non solo il boom dai medici per Buen camino. Nella puntata del 19 gennaio 2026 de La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, i riflettori non si sono accesi soltanto sul successo del film di Checco Zalone. A catalizzare l’attenzione è stata anche Mariana Rodriguez, ospite in studio, che con una battuta pungente sul suo cognome ha scatenato una valanga di reazioni sui social. ‘’è chi ha colto una sottile frecciatina alla sua omonima più celebre: Belen.

Mariana Rodriguez e il successo nel film di Checco Zalone

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Mariana Rodriguez è intervenuta in studio per commentare il grande successo del film Buen camino che la vede tra i protagonisti. La conduttrice ha colto l’occasione per riprendere un dettaglio emerso in una sua precedente ospitata, quando l’attrice aveva raccontato di vivere a Trapani.

Con leggerezza, la conduttrice ha detto: “Salutiamo tutti i trapanesi, giustamente ne abbiamo parlato, tutti cercano casa a Trapani quindi li salutiamo“. L’attrice ha colto il tono scherzoso e ha risposto con ironia: “Sempre un successo. Ho fatto un film e l’ho fatto diventare a.., mò ho detto che vivo a Trapani e tutti vogliono andrea a Trapani“.

La battuta sul cognome e la reazione di Caterina Balivo

Poco dopo, Caterino Balivo a La Volta Buona ha aggiunto: “Sei Mariana Rodriguez. Sai che il cognome porta sempre bene nel nostro paese“. A quel punto, Mariana Rodriguez ha risposto con un sorriso e tono affilato: “Molto diffuso però funziona ancora…“.

La conduttrice è scoppiata a ridere, ma non tutti hanno letto la frase come una semplice battuta. Sui social, diversi utenti hanno sottolineato come le parole dell’attrice possano essere interpretate come una frecciatina – nemmeno troppo velata – alla più nota Belen Rodriguez, con cui condivide il cognome.