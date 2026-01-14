Checco Zalone, boom di visite dal medico dopo Buen Camino: il motivo sorprende

I medici ringraziano Checco Zalone: dopo l’uscita del suo film Buen Camino, sono aumentate le visite dal medico. Ecco perché.

A distanza di cinque anni dall’ultima fatica cinematografica, Checco Zalone è tornato con Buen Camino e si è confermato campione di incassi. La pellicola, però, ha diviso il pubblico: tra coloro che l’hanno bocciato si parla addirittura di una sua fine artistica. Critiche a parte, il suo film ha fatto aumentare le visite dall’urologo.

Checco Zalone: il suo film aumenta le visite dall’urologo

Buen Camino può piacere o meno, ma una cosa è certa: il film ha fatto aumentare le visite dall’urologo. Tra una risata e l’altra, Checco Zalone è riuscito a far capire agli uomini l’importanza della prevenzione e non è una cosa da poco. Considerando che il tumore alla prostata è una delle cause principali di morte oncologica nel sesso maschile, con circa 40mila nuove diagnosi e 7mila decessi l’anno, il comico pugliese ha fatto centro.

Raggiunto dall’Adnkronos, il dottor Vincenzo Mirone, responsabile dell’Ufficio pazienti della Società italiana di urologia (Siu), ha dichiarato: “Ben venga l’ironia quando aiuta a fare prevenzione. Non abbiamo ancora dati numerici precisi, ma parlando con colleghi di diversi centri sul territorio, dopo l’uscita del film riscontriamo un incremento delle visite urologiche preventive. Non escludiamo di avviare presto un’indagine per misurare con precisione questo aumento“.

Ecco il video di ‘Prostata Enflamada’ di Checco Zalone:

In barba alle critiche: la comicità di Checco è salutare

Prima dell’uscita del film, Checco Zalone ha sorpreso i fan con la canzone Prostata Enflamada. Il brano, ovviamente, si riallaccia alla pellicola, ma siamo pronti a scommettere che il comico pugliese non immaginava minimamente che la pellicola e il brano convincessero gli uomini a prenotare una visita dall’urologo.

Tralasciando le critiche, da questo boom ‘preventivo’ dovremmo tutti imparare una lezione: qualunque argomento, seppur serio, se trattato in modo ironico e popolare può indurre a profonde riflessioni. Non a caso, il dottor Mirone ha esclamato: “Ringraziamo Zalone perché non è facile convincere gli uomini ad andare dall’urologo“.