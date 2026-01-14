Il Galaxy venduto sotto i 150 euro: l’offerta, proposta da Eurospin, già ha attirato l’attenzione di tanti utenti.

Accanto ai prodotti alimentari, sugli scaffali fisici e digitali della grande distribuzione trovano spazio articoli appartenenti ai settori più diversi, dalla casa alla tecnologia. Forte di oltre 1.300 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, Eurospin, in tal senso, mette a disposizione del cliente un assortimento aggiornato con continuità e che intercetta le tendenze del momento, comprese quelle legate al mondo hi-tech. E, proprio presso questa catena, che il Galaxy è sceso sotto i 150 euro.

L’e-commerce Eurospin amplia l’offerta tecnologica

Alla rete dei negozi fisici di Eurospin, si affianca ormai da tempo uno shop online, pensato per rispondere alle nuove abitudini di acquisto.

Attraverso la piattaforma digitale, i clienti possono accedere ad una selezione di elettrodomestici e dispositivi tecnologici, spesso proposti con sconti rilevanti e con la possibilità del ritiro gratuito in negozio.

carrello supermercato

Proprio sullo store online è comparsa di recente un’offerta che sta attirando l’attenzione degli appassionati di tecnologia attenti al budget. Si tratta di uno smartphone Samsung appartenente a una delle linee più diffuse del marchio coreano, proposto a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla media di mercato.

Galaxy A05S sotto i 150 euro: le caratteristiche dello smartphone

Il modello in promozione è il Samsung Galaxy A05S, caratterizzato da uno schermo da 6,7 pollici che garantisce una buona esperienza visiva, grazie alla risoluzione Full HD+, mentre il design sottile con finitura metallizzata conferisce al telefono un aspetto moderno e curato.

Sul piano delle prestazioni, troviamo il processore Snapdragon 680 affiancato da 4 GB di RAM e da una memoria interna da 128 GB, sufficiente per applicazioni, foto e contenuti multimediali.

C’è, poi, una tripla fotocamera posteriore guidata da un sensore principale da 50 megapixel. Il sistema operativo Android 13 e il supporto alla doppia SIM completano il profilo dello smartphone, che fa leva su una batteria da 5.000 mAh.

Il prezzo di listino, inizialmente fissato a 169,99 euro, è stato ridotto a 129,99 euro. L’acquisto può avvenire online con la formula Clicca e ritira, in modo da prenotare il prodotto e ritirarlo nel punto vendita selezionato.