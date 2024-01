Lota è una parola (o meglio, una parolaccia) del dialetto napoletano, usata per offendere pesantemente… ma cosa significa di preciso?

“LOTA”: così recita il tweet di un noto chef che di certo non le manda a dire, ai danni di un altrettanto noto politico italiano ed ex ministro. Quest’ultimo durante il lockdown, si era concesso una passeggiata con la fidanzata, mentre tutti gli italiani erano a casa ad osservare le regole. Ma cosa significa lota nello specifico? E perché è una parolaccia? Scopriamolo!

–Origine: dal latino

–Quando viene usato: in maniera dispregiativa per offendere qualcuno

–Lingua: dialetto napoletano

–Diffusione: nazionale

Cosa significa lota: origini del termine

Il termine del dialetto napoletano “lota” ha origini latine: lutum, infatti, se tradotto, significa sporcizia e indica letteralmente la melma e il fango.

Quando viene utilizzato nel parlato, assume un significato altamente dispregiativo che non si scosta di molto da quello letterale. In senso figurato, infatti, si definiscono “lota” quelle persone che fanno scelte amorali e meschine: in questi casi vuole proprio dire “schifoso”, “immondo”, “una m*rda”.

Litigio

Lota, esempi d’uso

– Negli ultimi anni, il termine lota viene utilizzato dai tifosi in ambito calcistico come appellativo per i voltagabbana. Gonzalo Higuain, giocatore professionista argentino, è stato bollato per moto tempo con il termine “lota” dai sui vecchi tifosi del Napoli quando, nel 2017, ha firmato un contratto con la Juventus e salutato la squadra campana.

– Nel 2020, come detto, è toccato a Salvini l’appellativo di “lota”: il leader della Lega è uscito a passeggiare a Roma con la fidanzata Francesca Verdini, in piena emergenza sanitaria da coronavirus. E a Gabriele Rubini, alias chef Rubio, non è proprio andata giù:

“Salvini in centro con la fidanzata: “Andavo a fare la spesa, o possono farla solo quelli di sinistra?”. In altri paesi l’avrebbero linciato o arrestato. Noi invece subiamo qualsiasi tipo di angheria, prepotenza, e stronzata stando a casa. LOTA“, ha scritto in un tweet al veleno.