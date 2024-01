Vi proponiamo una selezione di frasi sul coraggio, utili come spinta motivazionale, sia per se stessi che per gli altri.

Qualcuno sostiene che coraggiosi si nasce, ma la realtà è ben diversa. Come tutte le qualità, anche questa può essere coltivata e, di conseguenza, maturata. Magari ci vorrà un po’ di tempo, ma non si tratta mai di una battaglia persa. Vediamo quali sono le frasi sul coraggio più belle e incisive di sempre.

Le frasi sul coraggio più incisive di sempre

E’ inutile negarlo, il coraggio nella vita serve e non poco. In ogni circostanza e in tutte le fasi dell’esistenza, tutti hanno bisogno di un pizzico di forza per affrontare quello che all’apparenza appare come un mostro indistruttibile. Non importa cosa sia – da un’interrogazione a scuola ad una visita medica – questa qualità è utile a tutti. Quanti sostengono il contrario, ovviamente, stanno mentendo. Di seguito, una selezione di frasi sul coraggio incisive:

Quando tutto sembra andare contro di te, ricorda che l’aereo decolla controvento, non con esso. (Henry Ford)

Sii grato per ciò che hai; finirai per averne di più. Se ti concentri su ciò che non hai, non ne avrai mai, mai abbastanza. (Oprah Winfrey)

La cosa più difficile è la decisione di agire, il resto è solo tenacia. (Amelia Earhart)

La nostra più grande gloria non è non cadere mai, ma rialzarsi ogni volta che cadiamo. (Confucio)

Sembra sempre impossibile finché non è fatto. (Nelson Mandela)

Quando sai cosa vuoi e lo vuoi abbastanza, troverai un modo per ottenerlo. (Jim Rohn)

Credi di poterlo fare e sei a metà strada. (Theodore Roosevelt)

Dobbiamo accettare una delusione finita, ma non dobbiamo mai perdere la speranza infinita. (Martin Luther King Jr.)

La speranza è importante perché può rendere il momento presente meno difficile da sopportare. Se crediamo che domani sarà migliore, oggi possiamo sopportare una difficoltà. (Thich Nhat Hanh)

Non abbassare mai la testa. Non mollare mai e sedersi e addolorarsi. Trova un altro modo. E non pregare quando piove se non preghi quando splende il sole. (Leroy Satchel Paige)

Attraverserai momenti difficili, questa è la vita. Ma io dico: “Niente succede a te, ma succede per te”. Vedi il positivo negli eventi negativi. (Joel Osteen)

L’ottimismo è la fede che porta al successo. Non si può far niente senza speranza e fiducia. (Helen Keller)

Ci saranno ostacoli, dubbi ed errori. Ma con il duro lavoro, non ci sono limiti. (Michael Phelps)

Non puoi battere la persona che non si arrende mai. (Babe Ruth)

Mi piace usare i momenti difficili del passato per motivarmi oggi. (Dwayne Johnson)

Il coraggio è solo un accumulo di piccoli passi. (George Konrad)

In tre parole posso riassumere tutto quello che ho imparato sulla vita. Si prosegue. (Robert Frost)

Sei oggi dove i tuoi pensieri ti hanno portato; sarai domani dove ti porteranno i tuoi pensieri. (James Allen)

Quando le cose vanno male, ci conforta il pensiero che potrebbero sempre peggiorare. E quando lo sono, troviamo speranza nel pensiero che le cose vanno così male che devono migliorare. (Malcolm S. Forbes)

Con il nuovo giorno arrivano nuove forze e nuovi pensieri. (Eleanor Roosevelt)

Ogni generazione ha la sua sfida. E le cose cambiano rapidamente e la vita migliora in un istante. (Jon Stewart)

Manca il coraggio? Nessuna paura, è una qualità che si può coltivare

Se non avete abbastanza coraggio, a prescindere dalla situazione da affrontare, non abbiate timore di ammetterlo. Non dimenticate mai che si tratta di una qualità che si può coltivare, in ogni fase della vita. Basta solo impegnarsi un po’, a piccoli passi, giorno dopo giorno.