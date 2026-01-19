Lutto nel mondo della moda: è morto Valentino

Il mondo della moda e dello spettacolo piangono Valentino, il celebre stilista fondatore della maison di moda omonima.

Una terribile notizia ha colpito in queste ore tutti gli amanti della moda: il celebre stilista Valentino, all’anagrafe Valentino Clemente Ludovico Garavani, è scomparso. Con i suoi accessori, i suoi abiti e i suoi profumi si era distinto in tutto il mondo come esempio della classe e della manifattura made in Italy. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi lo stanno omaggiando via social.

Valentino è morto: lutto nel mondo della moda

Il celebre stilista Valentino, nato a Voghera l’11 maggio 1932 e diventato uno dei più celebri volti della moda internazionale, si è spento in queste ore.

Nel corso della sua vita aveva saputo distinguersi come icona del buon gusto e figura di spicco della moda made in Italy. Con il suo stile inconfondibile era diventato una vera e propria celebrità tra gli stilisti più famosi degli anni ’60 e ha vestito dive del calibro di Jacqueline Kennedy Onassis e moltissime altre.

Ecco, a seguire, l’annuncio ufficiale:

La vita privata

Valentino è stato legato per 12 anni all’imprenditore Giancarlo Giammetti, con cui ha per altro a lungo collaborato. Ha in seguito vissuto un importante storia d’amore con l’ex modello Bruce Hoeksema. Ad Icon Magazine lo stesso Valentino ha confessato però quanto il suo legame con Giammetti, all’inizio della sua carriera, sia stato fondamentale per far sì che la sua maison diventasse un punto di riferimento.

“Giancarlo mi ha dato libertà e sicurezza economica. Ha costruito una difesa e una protezione attorno a me, una sorta di ombrello sopra la mia testa in tutti questi anni. Senza di lui, non credo che il successo della maison Valentino sarebbe stato il medesimo“, ha confessato lo stilista, che aveva mantenuto un buon rapporto con l’ex compagno anche dopo la separazione.