Valentino Garavani è morto a 93 anni: quanto vale il suo patrimonio: ville a Roma, uno yacht da 47 metri e quadri di Picasso
Dopo l’annuncio della morte di Valentino Garavani, avvenuta il 19 gennaio 2026, il mondo della moda ha perso uno dei suoi simboli più rappresentativi. Lo stilista, scomparso nella tranquillità della sua casa sull’Appia Antica a Roma, lascia dietro di sé non solo una carriera leggendaria ma anche un patrimonio personale stimato in circa 1,5 miliardi di euro. Ecco, a seguire, il suo patrimonio nel dettaglio.
Morte Valentino: quanto vale il suo patrimonio
Nel corso della sua vita, come riportato da Fanpage, Valentino ha collezionato proprietà di straordinario valore. A partire dalla splendida villa sull’Appia Antica, dove ha trascorso gran parte della sua esistenza, fino al superattico in via dei Condotti, nel cuore della Capitale.
Nei mesi estivi si rifugiava a Capri, nella villa La Cercola, dove era solito ormeggiare il suo yacht da 47 metri, il T. M. Blue One. Ma il lusso del celebre stilista non si limitava all’Italia.
A Londra possedeva un palazzo ottocentesco a Holland Park, che ospitava cinque quadri di Pablo Picasso. Tra le sue residenze figuravano anche un attico a Park Avenue a New York, uno chalet a Gstaad per le vacanze invernali e il castello di Widewille in Francia, immerso in un vastissimo parco. Un’eredità straordinaria, composta da immobili di pregio, arte e oggetti personali di altissimo valore.
L’impero Valentino: la Maison tra acquisizioni miliardarie e ricavi in calo
Il marchio Valentino, fondato negli anni Sessanta, è stato il trampolino di lancio per un impero che ha attraversato decenni di successi. Nel 1998 Valentino Garavani cedette il controllo della sua Maison ad Hdp per 500 miliardi di lire.
In seguito, la Valentino Spa passò al gruppo Marzotto per 240 milioni di euro, e nel 2007 fu venduta per 5,3 miliardi al fondo Permira, proprio mentre lo stilista annunciava il ritiro dalla direzione creativa.
Dal 2012 la Maison è sotto il controllo del fondo del Qatar Mayhoola for Investments, ma nel 2023 Kering ha acquisito il 30% della società per 1,7 miliardi di euro, con l’intenzione di completare l’acquisto totale.
Nonostante il prestigio del brand, il 2024 ha registrato un calo del 2% nei ricavi, con utili ridotti del 22%, pari a 246 milioni di euro. La Fondazione Valentino Garavani, invece, è rimasta di proprietà del suo storico partner Giancarlo Giammetti.