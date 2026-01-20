Dopo l’intervista a Verissimo, scoppia lo scontro social tra Clizia Incorvaia e la moglie di Francesco Sarcina: ecco cosa si sono dette.

Nell’ultima puntata di Verissimo, Clizia Incorvaia è stata ospite nello studio di Silvia Toffanin per ripercorrere la sua storia personale e riflettere sul passato. Durante l’intervista, alcune dichiarazioni hanno sfiorato temi delicati legati all’ex Francesco Sarcina. Le allusioni, tra detto e non detto, a possibili episodi di violenza fisica hanno scatenato la reazione dell’attuale moglie del frontman de Le Vibrazioni. Ecco le sue parole e la replica dell’influencer.

Clizia Incorvaia – www.donnaglamour.it

Nayra Garobi attacca Clizia Incorvaia dopo l’intervista a Verissimo

Nel corso della sua intervista a “Verissimo”, Clizia Incorvaia ha parlato del proscioglimento dall’accusa di trattamento illecito di dati personali che l’ha vista come protagonista. Francesco Sarcina aveva accusato l’ex moglie di condividere sui social immagini della loro figlia senza averne autorizzato la pubblicazione. Ma l’influencer, durante l’intervista, è andata oltre, raccontando nel dettaglio diversi episodi legati alla loro relazione passata.

A prendere posizione è stata Nayra Garibo, attuale moglie del cantante, che ha deciso di rispondere pubblicamente.

“Ma tu non ti vergogni perché sei disposta a tutto pur di andare in televisione. Ma non hai argomenti e non hai ne arte ne parte. Per troppo tempo hai infangato Francesco, approfittando e sapendo benissimo che lui non è di certo il tipo di uomo che va in tv a vendere la sua privacy e tantomeno a spendere tempo per raccontare la vera persona che sei quando metti via il telefono o quando si spengono i riflettori. Potrebbe parlare di tutta la sofferenza che cerchi sempre di provocare nella nostra famiglia! Sono io a vedere un marito e un padre soffrire perché non gli fanno vedere sua figlia!”.

La Garibo ha poi continuato: “Quando mai l’hai portata tu vostra figlia? Ah sì, quando dovevi venire a sistemarti i capelli, o quando dovevi fare il tuo addio al nubilato, o quando vai in tv a diffamarlo. Solo quando ti viene comodo! Francesco non può neanche sentire sua figlia al telefono e, quando la sente, sei sempre in mezzo interrompendo le loro chiacchiere!”.

L’intervento si è poi concluso: “Questo vuoi, attenzione mediatica per la quale sei disposta a tutto. La verità è molto diversa da ciò che stai dicendo. È finita la mia pazienza e non sopporto più di assistere a tutto questo schifo! Sei un insulto all’onestà intellettuale. Ma adesso basta”.

La risposta di Clizia Incorvaia

Ovviamente questo lungo sfogo sui social da parte della Nayra Garibo non ha lasciato indifferente Clizia Incorvaia. L’ex moglie di Sarcina ha deciso di pubblicare su Instagram una storia dove ha ringraziato tutti coloro che da sempre la sostengono.

Ha poi aggiunto una frase davvero molto diretta che lascia poco spazio ad eventuali fraintendimenti. “Non si può sfuggire alla verità, l’universo è in ascolto”. Il botta e risposta sarà finito oppure dobbiamo aspettarci altre frecciatine?