L’attrice Ambra Angiolini si è mostrata sorridente e mano nella mano con lui durante un recente evento mondano, alimentando subito il gossip.

“Sono fidanzata con lui, anche se lui ancora non lo sa”. Con questa battuta ironica, Ambra Angiolini aveva acceso la curiosità del pubblico qualche settimana fa, ospite di Mara Venier a Domenica In. L’attrice, pur senza entrare nei dettagli o fare nomi, aveva lasciato intendere che nella sua vita fosse tornato a farsi spazio un nuovo sentimento, dichiarandosi innamorata.

Adesso è svelata l’identità del presunto fidanzato.

Ambra Angiolini: nuovo amore

Come riportato da Today, è stato Dagospia a diffondere uno scatto rubato durante un evento esclusivo firmato Emporio Armani, andato in scena a Milano e finito sotto i riflettori.

All’appuntamento, Ambra Angiolini non è arrivata da sola. Al suo fianco c’era un uomo che non è passato inosservato. Si tratterebbe di Pico Cibelli, manager di spicco e attuale presidente di Warner Music Italia. Nella fotografia i due fanno il loro ingresso all’evento, organizzato per la presentazione delle divise ufficiali della Nazionale italiana in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, camminando mano nella mano, complici e sorridenti.

Ambra Angiolini – www.donnaglamour.it

Pico Cibelli: chi è il nuovo amore di Ambra Angiolini

Pico Cibelli, nato a Milano nel 1977, cresce in una famiglia legata alla musica e inizia il suo percorso come dj e producer. Entra nell’industria discografica nel 1996 con Dig It International, per poi collaborare con Universal Music Italy come A&R Executive, lavorando con numerosi artisti di primo piano. Successivamente ricopre il ruolo di A&R Director in Sony Music Italy, contribuendo al successo di nomi come Måneskin, Fedez e Salmo. Nel 2022 viene nominato Presidente e CEO di Warner Music Italy, guidando la major in una fase di rilancio e valorizzazione del talento italiano, fino al riconoscimento come Billboard Global Power Player nel 2025.



