Striscia la Notizia sta per tornare e quest’anno con un’importante novità: la messa in onda in prima serata. A rivelare qualche aneddoto Ezio Greggio.

Sempre più atteso il ritorno di “Striscia la Notizia”, il tg satirico di Antonio Ricci che da sempre anima le trasmissioni di Canale 5 appena dopo il telegiornale della sera. Grandi le novità previste per il programma e alcune di queste non faranno che mettere in luce il ritorno dei conduttori. Ecco cosa ha detto Ezio Greggio in un’intervista a Fanpage.

Ezio Greggio – www.donnaglamour.it

Striscia la Notizia arriva in prima serate: quando inizia

Tra i programmi più longevi della televisione italiana compare certamente “Striscia la Notizia”, un programma che da sempre attira il consenso dei telespettatori. Questo perché si tratta di un tg satirico che non solo rivela le cose che spesso passano inosservate, ma che riesce ad evidenziare quei dettagli che tutti gli altri notiziari spesso trascurano.

A condurre il programma nel suo grande ritorno sono i conduttori storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. La nuova edizione partirà giovedì 22 gennaio e vedrà un’importantissima novità. Per 5 serate verrà infatti trasmessa in prima serata, una promozione che di certo non è di poco conto.

Le parole di Ezio Greggio

Ezio Greggio ha quindi parlato di questa nuova avventura, descrivendo come estremamente longevo il rapporto che lo lega ad Antonio Ricci e ad Enzo Iacchetti. Questa nuova possibilità gli permetterà di tornare in scena per confermare il suo ruolo e non per dimostrare qualcosa di nuovo.

“Non dobbiamo dimostrare nulla, chi siamo lo sappiamo“. Il conduttore ha poi aggiunto “È veramente piacevole lavorare in questa transizione tra quello che era un tg e il varietà che io ho sempre fatto. Per me è sempre stare a casa”. In un’intervista a Fanpage è poi stato chiesto al conduttore se fosse presente la voglia di stimolare di più il pubblico con questa possibilità del prime time.

Questa è la sua risposta: “Con Antonio parliamo di qualcosa come 43 anni di lavoro insieme perché abbiamo cominciato in prime time con Drive-in. Poi abbiamo fatto Paperissima che è sempre un prime time. Striscia è un access, ma insomma è cognato di un prime time. Quindi non credo che dobbiamo dimostrare qualcosa. Casomai stupire, ma sul dimostrare non ci serve“.

Ovviamente i contenuti cambieranno leggermente, in quanto un programma in prima serata vede la presenza di elementi studiati che si affacciano al tema dell’attualità e che sapranno catturare il consenso del pubblico. “Sono stato entusiasta, non solo io credo, ma tutti noi. È bello pensare a una trasmissione che è sempre stata vissuta soprattutto come un notiziario satirico, ma che resta comunque un centro di informazione notevole. (…) C’è un peso specifico pazzesco. Quindi l’idea di passare ad una prima serata noi la viviamo in maniera assolutamente non solo positiva, ma quasi come fosse uno sviluppo nuovo ulteriore”.

Sappiamo inoltre che gli ospiti della prima puntata saranno Maria De Filippi e Alessandro Del Piero, i quali compariranno in ruoli diversi, entrambi inediti. Siamo certi che sarà un successo.