Striscia la Notizia, è ufficiale: le anticipazioni e la data di partenza della nuova edizione

Dopo un periodo di assenza sta per tornare su Canale 5, Striscia la Notizia: le anticipazioni e la data di partenza.

Tra i programmi iconici di Canale 5, come Amici di Maria De Filippi, compare certamente il tg satirico diretto da Antonio Ricci, ovvero “Striscia la Notizia”. La trasmissione, che risulta essere una delle più celebri di sempre, sta per tornare con una nuova ed eclatante edizione. Ecco, a seguire, le anticipazioni e la data di partenza.

Ezio Greggio – www.donnaglamour.it

Il grande ritorno di Striscia la Notizia: anticipazioni

Quando parliamo di un programma sempre sul pezzo e che sa fornire in anteprima notizie e servizi davvero unici nel loro genere, non possiamo non prendere in considerazione “Striscia la Notizia”. Il tg di Antonio Ricci, basato sulla satira e sulla novità sta per fare il suo ritorno su Canale 5.

La trasmissione in questione può essere descritta come una delle più longeve di sempre, in quanto va in onda da circa quarant’anni. Questo ritorno, da tutti è molto atteso, vedrà molte novità, tra cui la programmazione prevista per la prima serata con 5 puntate speciali condotte da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

La data ufficiale di programmazione

Secondo le ultime indiscrezioni di Novella 2000, le primissime puntate di “Striscia la Notizia” andranno in onda molto a breve. Pare infatti che la prima puntata verrà trasmessa giovedì 22 gennaio su Canale 5. Siamo quindi pronti a rivedere i servizi e tutte quelle rivelazioni che vengono spesse trasmesse in anteprima e che il più delle volte ci lasciano letteralmente senza parole.

Sicuramente le aspettative sono molto alte ed è per questo che si sta prendendo in considerazione l’ipotesi di trasmettere il programma anche in prima serata. A rivelare questo proprio l’AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. “Siamo molto fiduciosi e Ricci sta lavorando per evolvere al prime time quello che è lo stile di Striscia”.