Amici 2025, quanto guadagna il vincitore del talent di Canale 5

Ecco quanto guadagna il vincitore di Amici, il talent show di Canale 5 che è condotto come sempre da Canale 5.

Amici è uno dei talent show più seguiti della televisione italiana ma è anche uno di quelli da cui sono nati il maggior numero di artisti. Prima di avere successo nel mondo della musica, in tanti sono passati dai banchi della scuola di Canale 5, basti pensare a Elodie, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa, Irama, i The Kolors e molti altri ancora. E non tutti quelli che abbiamo citato sono i vincitori delle edizioni a cui hanno partecipato. A proposito dei vincitori, ma quanto guadagna chi riesce a trionfare nel reality? Vediamolo insieme.

Amici: quanto guadagna il vincitore del reality

Ogni vincitore o vincitrice di un’edizione di Amici porta a casa il montepremi finale che è di 150.000 euro in gettoni d’oro: un bel gruzzoletto per dei giovani artisti che sperano di riuscire a sfondare nel mondo dello spettacolo.

Come sa bene chi è un fan del programma, oltre al vincitore del programma vengono eletti anche i vincitori delle varie categorie, il miglior cantante e il miglior ballerino, ma viene anche assegnato un premio della critica.

Il premio dei 150.000 euro in gettoni d’oro è quello destinato al vincitore assoluto del reality, il vincitore di ogni categoria riceve infatti 50.000 euro, sempre in gettoni d’oro. Altri 50.000 euro sono assegnati al vincitore del premio della critica. Questo significa che se un concorrente dovesse vincere il premio della propria categoria, il premio della critica e il premio finale per essere stato il vincitore dell’edizione del reality, in totale riceverebbe 250.000 euro in gettoni d’oro. I vari premi sono infatti sommabili.

Non va dimenticato poi che Amici è anche e soprattutto un’importante vetrina per iniziare la propria carriera nel mondo della musica e del ballo.