Striscia la Notizia verso la chiusura? Antonio Ricci risponde alle voci e rivela una sconcertante verità sul programma satirico.

In questo momento Striscia la Notizia sta affrontando un momento di stallo con un crollo negli ascolti che fanno temere per il futuro del programma satirico di Antonio Ricci. Durante la tradizionale cena di Natale con i giornalisti, Pier Silvio Berlusconi ha parlato del destino dei programmi Mediaset, e ciò che ha detto su “Striscia” ha colto tutti di sorpresa.

L’ad di Mediaset ha rivelato che attualmente il tg satirico è in un “momento faticoso”, alimentando i dubbi sul futuro del programma. Ma adesso lo stesso Antonio Ricci ha rotto il silenzio e ha detto la sua.

La risposta di Antonio Ricci sul destino di Striscia la Notizia

Durante la conferenza, Pier Silvio Berlusconi aveva dichiarato: “È innegabile che oggi Striscia è in un momento faticoso. Con 37 anni di storia è anche abbastanza normale, succede“. Ma presto è arrivata la risposta di Antonio Ricci.

Antonio Ricci

Con una nota all’Ansa, Ricci ha dichiarato: “Sono tranquillissimo perché questi sono momenti vissuti di già. Striscia sta pian piano risalendo e tutti noi stiamo lavorando con la solita serietà. Controllando i dati di ascolto, al 99,9% Striscia è la trasmissione più vista della serata di Canale 5, superando i programmi che la seguono e che per di più non hanno come controprogrammazione il ‘fenomeno’ dei pacchi“.

Il crollo degli ascolti è, quindi, dovuto al successo registrato da Affari Tuoi? Intanto Ricci ha rivelato come intende risollevare le sorti del suo programma.

Antonio Ricci vuole salvare Striscia la Notizia

Per “salvare” Striscia la Notizia, Antonio Ricci sta già correndo ai ripari. “Nel futuro, per rendere più attrattiva l’offerta, ci sarà da lavorare parecchio sulla qualità dei programmi in prime time, prima che la Rai si riorganizzi anche in quella fascia” ha dichiarato.

Riusciranno a risollevare le sorti del famoso tg satirico? Non ci resta che attendere per scoprire come si evolveranno le cose.