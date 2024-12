Cristiano Ronaldo sguazza nel lusso: adesso si è regalato un jet privato da 70 milioni di euro, e non solo!

Cristiano Ronaldo, simbolo del calcio mondiale e icona di stile, non smette di sorprendere con le sue scelte di vita extralusso. L’ultimo gioiello aggiunto alla sua collezione è un jet privato Bombardier Global Express XRS dal valore di 70 milioni di euro.

Stiamo parlando di un mezzo capace di raggiungere 950 km/h e volare da Londra a Tokyo senza scali. Questo nuovo acquisto si aggiunge a una già impressionante lista di beni di lusso che comprende orologi tempestati di zaffiri, un parco auto da sogno, uno yacht e una villa che sembra uscita da una fiaba.

Cristiano Ronaldo e la villa (dove anche Georgina si perde)

Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez vivono in una villa a Riad talmente grande che pare sia facile smarrirsi.

La dimora, dotata di una piscina olimpionica, otto camere da letto e spazi immensi, è il rifugio perfetto per la coppia e i loro cinque figli.

Cristiano Ronaldo

Nonostante l’opulenza, la vita di Ronaldo è regolata da una disciplina ferrea: il calciatore non risponde mai al telefono dopo le 22 e dorme su un materasso da 40mila euro che, secondo quanto riportato, avrebbe il potere di ridurre di 15 anni l’età biologica.

Auto e yacht: le passioni di CR7

La passione di Ronaldo per le auto è ben nota. Nel suo garage a Riad si trovano 20 vetture di lusso, tra cui tre Ferrari, per un valore complessivo di quasi 30 milioni di euro. Non mancano un grande yacht italiano, utilizzato per le vacanze con la famiglia, e una collezione di orologi di extralusso,

L’acquisto del jet privato da 70 milioni di euro è soltanto l’ennesima prova dello stile di vita lussuoso del campione, che sia nello sport che nel privato fa sognare i fan.